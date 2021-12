Vonovia, Allianz & Roku: 3 Top-Aktien, die ich im Dezember bereits gekauft habe!

Vonovia (WKN: A1ML7J), Allianz (WKN: 840400) und Roku (WKN: A2DW4X): Das sind für mich drei Top-Aktien, die ich im Dezember bereits gekauft habe. Zugegebenermaßen ist diese Erkenntnis in Anbetracht des Titels vielleicht nicht neu. Aber das ist auch lediglich die heutige Basis-Information.

Interessanter wird es schließlich, wenn wir auf die Beweggründe schauen, weshalb ich Vonovia, die Allianz und auch Roku im Dezember gekauft habe. Vielleicht findest du ja auch den einen oder anderen Namen, der für dich interessant ist.

Vonovia: Besser als nix … oder mehr?

Zunächst habe ich Aktien von Vonovia gekauft. Meine Investitionsthese ist zunächst ein wenig Besser-als-nix. Das bedeutet, dass die ca. 3,3 % Dividendenrendite und eine defensive Basis für mich ausreichend sind, damit die Aktie in meinem Depot landet. Rund eine halbe Million Wohnimmobilien nach der Übernahme der Deutsche Wohnen sind ohne Zweifel sehr interessant.

Inzwischen glaube ich: Die Vonovia-Aktie könnte ein wenig besser als Besser-als-nix sein. In den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres wuchsen die Funds from Operations je Aktie um knapp über 10 %. Auch der Deal mit der Deutsche Wohnen könnte weiteres Wachstum nach sich ziehen. Die Dividende hingegen wuchs zuletzt um ca. 7,6 % und vervollständigt das Bild eines mehrschwelligen Wachstums. Das ist eine durchaus interessante Investitionsthese.

Zumal über 3 % Dividendenrendite und ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 19 für meinen Geschmack alles andere als zu teuer sind. Deshalb war diese Top-Aktie ein erster Kandidat, der jetzt im Dezember im Depot gelandet ist.

Allianz: Risiko- und Einkommensprofil erweitert

Die Allianz-Aktie ist ebenfalls besser als nix. Wobei ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 11, ein faires Kurs-Buchwert-Verhältnis und eine Dividendenrendite von 4,7 % bewertungstechnisch insgesamt überaus attraktiv sind. Aber der Kernpunkt ist: Die Dividende verändert sich gerade jetzt.

Das Management des DAX-Versicherers hat unlängst verkündet, zukünftig ein Mindest-Dividendenwachstum von 5 % pro Jahr anzustreben. Wobei das operative Wachstum gemäß der mittelfristigen Prognose dieses Wachstum mittragen soll. Grundsätzlich bin ich stets skeptisch, was solche Versprechen angeht. Gerade mit Blick auf das Geschäftsmodell als Versicherer, wo vieles unterjährig passieren kann. Trotzdem: Die Kernbotschaft ist positiv und zumindest bereinigt um Sondereffekte von einem moderaten Wachstum geprägt.

Deshalb ist auch die Allianz-Aktie eine Top-Aktie, die jetzt in meinem Depot gelandet ist. Deutlich über 4 % Dividendenrendite und ein ordentliches operatives Wachstum gepaart mit Dividendenwachstum und einer günstigen Bewertung: Das könnte besser als nix sein. Oder vielleicht auch mehr.

Roku: Großer Discount bei der Anker-Beteiligung

Die Roku-Aktie entwickelt sich inzwischen immer mehr zu einer Anker-Beteiligung in meinem Depot. Das ist umso bemerkenswerter, da die Anteilsscheine weiterhin einen Discount von ca. 50 % gemessen am Rekordhoch aufweisen. Es handelt sich dabei daher um das Nutzen eines Discounts.

Zuletzt (allerdings erst nachdem ich gekauft habe) konnte das Management eine Einigung mit YouTube erzielen, was zu einem Anstieg des Aktienkurses geführt hat. Das bestätigt meine These, dass dieses Ökosystem mit seinen über 56 Mio. Streamern inzwischen auch wichtig für die Contenter im Streaming-Markt ist. Mit dem Streaming an und für sich und digitaler Werbung sehe ich zudem langfristig orientiert zwei Megatrends.

Vielleicht noch ein Wort zur Bewertung: Die Roku-Aktie besitzt eine Marktkapitalisierung in Höhe von 29,4 Mrd. US-Dollar. Gemessen an einem Quartalsumsatz in Höhe von 680 Mio. US-Dollar entspricht das Kurs-Umsatz-Verhältnis jetzt einem Wert von ca. 10,8, was für mich für ein Plattform-Wachstum von 82 % (nicht Unternehmenswachstum!) durchaus preiswert sein könnte. Den Dip habe ich entsprechend noch einmal mitgenommen.

Der Artikel Vonovia, Allianz & Roku: 3 Top-Aktien, die ich im Dezember bereits gekauft habe! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, von Roku und von Vonovia. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2021