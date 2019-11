Vonovia Aktie: Auch hier neue Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Am Dienstag meldete sich Vonovia mit neuen Zahlen. Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen die „positive Geschäftsentwicklung" fortgesetzt. So konnte das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern (FFO – in der Immobilienbranche übliche Kennzahl) in den ersten 9 Monaten 2019 um 11% auf 932,8 Mio. Euro gesteigert werden. Hier gilt es allerdings auch zu beachten, dass Vonovia über Zukäufe gewachsen ist.



