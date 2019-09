Vonovia Aktie: Zukauf in Schweden!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Ganz interessant kann es manchmal sein, wie die Wortwahl bei bestimmten Meldungen erfolgt. Beispiel Vonovia: Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben einen Mehrheitsanteil an einem schwedischen Wohnungsunternehmen übernommen. Die Überschrift der entsprechenden Meldung von Vonovia hieß, Zitat: „Vonovia wird Marktführer für bezahlbares Wohnen in Schweden“. Soll mit dem Terminus „bezahlbares Wohnen“ mögliche Kritik an der Mietpolitik des Unternehmens direkt im Keim ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung