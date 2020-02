Vonovia Aktie: Zufriedenstellende Umsatzentwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia hatte in den ersten 9 Monaten mit einem Plus von 8% eine zufriedenstellende Umsatzentwicklung, die jedoch größtenteils auf Zukäufe zurückzuführen war. Der Posten Abschreibungen und Wertminderungen hat ein Loch in das Ergebnis gerissen. Wertberichtigungen auf Firmenwerte in Höhe von 2,1 Mrd€ wurden durchgeführt. Somit beträgt der Gewinn nur 63 Mio € im Vergleich zum Vorjahr mit 1,4 Mrd €.

