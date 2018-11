Vonovia-Aktie: Wie stellt sich das aktuelle Chartbild dar?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Auf langfristige Sicht ist die Vonovia-Aktie noch immer in einem Aufwärtstrend unterwegs. Der Kurs hat sich in mehreren Wellen nach oben gearbeitet. Zuletzt wurde das Bollinger Band im Wochenchart nach unten verlassen, woraufhin eine Gegenbewegung einsetzte. Diese schwächte sich zuletzt etwas ab und in der vergangenen Woche ging es für den Kurs um etwa 1 % nach unten. Ein Kaufsignal konnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.