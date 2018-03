Vonovia Aktie: Neue Wohnungen sollen in Dresden entstehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia investiert aktuell rund elf Millionen Euro in den Bau zwei neuer Häuser in der Stübelallee in Dresden. Darin sollen knapp 50 Wohnungen entstehen, welche laut dem Unternehmen vor allem für Familien mit Kindern gut geeignet seien. Der Bau soll im besten Fall noch diesen Monat beginnen, noch fehlt dafür aber die Baugenehmigung.

Die Bauzeit soll bei nur sechs Monaten liegen,

Ein Beitrag von Robert Sasse.