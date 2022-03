Vonovia-Aktie: Negativer Start in den Tag!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Am gestrigen Dienstag hatte die Vonovia-Aktie den Tag an der Börse bei 44,05 Euro beendet. Zum Start in den heutigen Tag ist der Kurs der Vonovia-Aktie momentan mit 43,77 Euro etwas unter Zugzwang. Im Kontrast zum gestrigen Schlusskurs ist dies ein Minus von 0,64 Prozent. Für eine zuverlässige Vorhersage zum weiteren Verlauf der Vonovia-Aktie ist das Handelsvolumen noch nicht ausreichend genug.