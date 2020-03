Vonovia Aktie: Mieter-App vorgestellt!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Wer auf die Vonovia-Aktie setzte, der weiß bestimmt, um was es sich hier dreht: Das Unternehmen ist ein Immobilienkonzern, der natürlich von den Mieteinnahmen durch Bestandsimmobilien abhängig ist. Und der Blick in die Geschäftszahlen zeigt, dass dies durchaus profitabel ist. Am Mittwoch gab es von Vonovia eine Mitteilung zu einer neuen, eigenen App – die man als „Meilenstein“ bezeichnete. Die neue ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung