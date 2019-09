Vonovia Aktie: Mega-Übernahme!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Immobilienfirma Vonovia richtet ihren Blick gen Schweden: Wie der Börsendienst der ARD am Montag berichtete, wird der Wohnungskonzern in dem skandinavischen Land einen Milliardenzukauf angehen. Damit dürfte Vonovia zum Marktführer in Schweden aufsteigen.

Vonovia spricht von „perfekter Ergänzung“ fürs Portfolio

Konkret will sich die Bochumer Firma 69,3 Prozent der Stimmrechte der „Hembla AB“ aneignen – für 20,08 Euro pro Aktie. Verkäufer sei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



