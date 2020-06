Vonovia-Aktie: Lohnt sich diese Aktie auch jetzt noch?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie der deutschen Wohnungsgesellschaft Vonovia ist einer der Profiteure der Corona-Krise. Im Rahmen der allgemeinen Börsenturbulenzen geriet der Kurs zunächst zwar ebenfalls unter Druck, doch die Verluste fielen mit etwas mehr als 31 Prozent nicht so stark aus wie im Gesamtmarkt, der in der Spitze über 39 Prozent verlor. Seit Mitte März zeigt die Kurve wieder nach oben.



