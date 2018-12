Vonovia-Aktie: Der Kurs zeigt sich sehr stabil!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Der Aktienkurs der Vonovia wiedersetzt sich dem Treiben an den Märkten und setzt sich wieder in Bewegung. Die Richtung ist weiterhin trendgerichtet, zeigt also nach oben. Der Trend geriet zwar im Oktober kurzzeitig in Gefahr, der Rückschritt scheint nun aber verdaut zu sein. Der Kurs liegt auch wieder über den gleitenden Durchschnitten (38; 100; 200). Daran wird sich so schnell wohl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.