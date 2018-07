Vonovia-Aktie: Kommt es nun zu einem neuen Allzeithoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Vonovia-Aktie hat ihr bisheriges Allzeithoch ins Visier genommen und könnte bereits in der laufenden Woche einen neuen Hochpunkt erreichen. Der Start in die Woche verlief jedoch etwas enttäuschend. Trotzdem könnte es die Aktie noch schaffen. Am Dienstag gibt die Vonovia-Aktie leicht nach und notiert rund 0,5 % im Minus.

Aktuelle News zum Unternehmen: JP Morgan nimmt Vonovia-Aktie wieder in die Bewertung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.