Vonovia-Aktie: Kein Grund zur Freude!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Es gibt durchaus Tage, an denen die Vonovia-Aktie sich in Richtung Norden bewegen kann. So auch heute, als der Titel bis zum Nachmittag um immerhin 1,3 Prozent zulegen konnte. So richtig freuen werden die Aktionäre sich darüber aber nicht können, denn zuletzt ging derartigen grünen Vorzeichen des Öfteren ein Sturz auf ein neuerliches 52-Wochen-Tief voraus.

So offenbart sich im Chart dann auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung