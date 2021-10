Vonovia-Aktie: Kann der steile Abwärtstrend gebrochen werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Als die Vonovia-Aktie am 23. August bei 60,96 Euro ein Hoch ausbildete, war die Welt für die Bullen noch in Ordnung, denn sie blickten auf einen intakten wochenlangen Anstieg zurück. In der Zwischenzeit hat sich das Bild massiv gewandelt, denn die Aktie ging in eine scharfe Abwärtsbewegung über und fiel dabei auch unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück. Der Versuch, ihn zurückzuerobern, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



