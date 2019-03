Vonovia Aktie: Immobilienboom geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia ist als Wohnungsbaugesellschaft in jüngerer Zeit in den Fokus politischer Debatten geraten. Die Regierung in Berlin (auf Stadtebene) spricht bereits davon, die Gesellschaften oder zumindest bezüglich einiger Wohnungen und Wohneinheiten zu enteignen. Der Wert hat in den zurückliegenden Wochen und jetzt auch in den vergangenen Handelstagen einen mächtigen Satz nach oben gemacht. Aus Sicht von fundamentalen Analysten fallen dazu vor

Ein Beitrag von Frank Holbaum.