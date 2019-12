Vonovia Aktie: Die Frist läuft bis Montag!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Noch läuft die Frist – doch die Annahmefrist endet in absehbarer Zeit, und zwar am 9. Dezember um 17:00 Uhr MEZ, wie Vonovia mitteilte (sofern es nicht noch kurzfristig zu einer Verlängerung kommen sollte). Um was es geht: Vonovia hat über eine 100%ige Tochter ein sogenanntes Pflichtangebot an die Aktionäre des schwedischen Unternehmens „Hembla AB“ abgegeben. Und zwar bietet Vonovia demnach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung