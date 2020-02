Vonovia Aktie: Fels in der Brandung

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia zeigte sich am Montag zum Beginn des Handels gegenüber einem äußerst schwachen Markt als Fels in der Brandung. Der Dax geht im Corona-Virus-Modus in den fast freien Fall über. Das Immobilienunternehmen zeigt sich – aus guten Gründen – sehr viel fester. Vonovia könnte eine der Krisen-Aktien werden, die in einem turbulenter werdenden Markt Stabilität erzeugen.

Vonovia: Stark aufgestellt

Grundsätzlich ist Vonovia stark ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung