Vonovia-Aktie: Es könnte kritisch werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Nach einem beeindruckenden Aufschwung im März ist die Vonovia-Aktie zuletzt schneller wieder abgestürzt, als sie sich zuvor in die Höhe bewegen konnte. In der zurückliegenden Woche fiel das Papier bis auf 51,98 Euro und damit den niedrigsten Stand seit Jahresbeginn zurück. Am Freitag beklagten die Anleger zuletzt Abschläge in Höhe von 0,6 Prozent.

Die Gründe für die herbe Korrektur sind vielfältig, in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung