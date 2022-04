Vonovia-Aktie: DAX-Dividendenaktie mit 4 % Dividendenrendite

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) ist eine spannende Dividendenaktie im DAX. Das Management hat zuletzt verkündet, 1,66 Euro je Aktie an die Investoren auszahlen zu wollen. Gemessen an den aktuellen Aktienkursen von 41,68 Euro erhalten wir ca. 4 % Dividendenrendite.

Das ist ein Niveau, das ich zu einem Nachkauf nutze, so wie ich es zuletzt geschrieben habe. Aber blicken wir auf das Potenzial, das die Vonovia-Aktie jetzt besitzt. Es geht um mehr als bloß die DAX-Dividendenaktie mit der Ausschüttungsrendite. Geschäftsmodell und die Historie verdienen erneut einen näheren Blick.

Vonovia-Aktie: 4 % Dividendenrendite und besonders defensiv?

Die Vonovia-Aktie zahlt ihre 4 % Dividendenrendite aus einem konservativen Geschäftsmodell. Wobei wir sagen können, dass dieses Qualitätsmerkmal nicht gezogen hat. Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Tief. Zumindest bis jetzt.

Wohnimmobilien sind und bleiben jedoch ein defensives, nicht zyklisches Geschäftsmodell. Das heißt stabile Umsätze und Funds from Operations je Aktie, egal, was die Weltwirtschaft macht. Für mich ist das eine zeitlose DAX-Dividendenaktie, die mit jetzt über einer halben Million Immobilien überaus diversifiziert ist.

Die Übernahme der Deutsche Wohnen bringt zudem ein weiteres Wachstumspotenzial für die Vonovia-Aktie. Das Management erklärte zuletzt, dass die Funds from Operations auf über 2 Mrd. Euro klettern sollen. Selbst die Verwässerung durch die Übernahme sollte damit ausgeglichen werden. Das Ergebnis sollten daher moderate Zuwächse sein.

Im Endeffekt ist es ein defensives Geschäftsmodell, das mit 4 % Dividendenrendite ziemlich günstig bewertet erscheint. Das ist die Basis, die den Kern meiner Investitionsthese bildet. Sowohl bei 3,5 % Dividendenrendite als auch bei 3,8 %. Und jetzt auch ein weiteres Mal mit der 4 vor dem Komma. Der Abverkauf bietet die Möglichkeit, diese defensive Qualität zu einem günstigeren Preis einzusammeln.

Immobilien als Inflationsschutz

Bei der Vonovia-Aktie gibt es einige Dinge, die man beachten muss. Zum Beispiel die Verschuldung, die durch die Übernahme der Deutsche Wohnen noch einmal etwas gestiegen ist. Allerdings glaube ich, dass bei dieser Bewertung das Chance-Risiko-Verhältnis klar hin zur Chancenseite notiert.

Gemessen am inneren Wert, dem Net Tangible Value, ist die Aktie mit einem Multiplikator von 0,65 ebenfalls vergleichsweise moderat bewertet. Weicht die Unsicherheit, so glaube ich: Die Vonovia-Aktie kann auch ein langfristiger Inflationsschutz sein. Oder eben eine attraktive, zeitlose DAX-Dividendenaktie, die jetzt auf 4 % Dividendenrendite kommt.

