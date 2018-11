Vonovia-Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Das Chartbild der Vonovia-Aktie sieht sehr vielversprechend aus, denn der Kurs hat sich wieder aufgerichtet und scheint sich nun wieder in Richtung Jahreshoch zu bewegen. Die Grundsteuerdebatte könnte dem Unternehmen auch helfen, je nachdem was nun beschlossen werden soll. Die SMAs (38; 100 und 200) liegen alle unter dem Kurs, was noch mal für ein positives Chartbild spricht. Der RSI befindet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.