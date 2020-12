Vonovia-Aktie: Boykott in Stuttgart!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

In einem Hochhaus in Stuttgart hat Vonovia vor Kurzem Modernisierungsarbeiten abgeschlossen, gegen die sich von Beginn an viel Widerstand regte. Wie erwartet wurden nun die Mietpreise für die Bewohner des Objekts mit Wirkung zum 1. Dezember angehoben. Die denken laut einem Bericht der „Stuttgarter Nachrichten“ aber gar nicht daran, den deutlich höheren Forderungen nachzukommen. 18 Mieterinnen und Mieter haben sich zusammengeschlossen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung