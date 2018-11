Vonovia-Aktie: Mit Blick auf das Chartbild!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Seit einigen Tagen befindet sich die Vonovia-Aktie in einem Aufwärtstrend. Der Kurs liegt am oberen Rand des Bollinger Bands und hat dieses auch in den letzten Tagen durchbrochen. Die gleitenden Durchschnitte verlaufen alle unter dem Kurs. Vor einigen Tagen schnitt der GD (38) den GD (100) von oben und hat so ein Verkaufssignal gebildet. Als der Trend Mitte November wechselte, hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.