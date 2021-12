Vonovia-Aktie: Der Ausbruch droht zu misslingen

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

In der zweiten Hälfte des Novembers schien den Bullen bei der Vonovia-Aktie ein Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt zu gelingen. Doch immer wieder wurden die Käufer zurückgeschlagen und der Kurs fiel deutlich unter seinen gleitenden Durchschnitt zurück. Im Tief wurden am 2. Dezember 47,11 Euro erreicht. Seitdem läuft ein neuer Angriff. Er führte heute wie am Freitag zu einem kurzzeitigen Anstieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



