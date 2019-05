Vonovia Aktie: 1,44 Euro pro Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Am Donnerstag fand in Bochum die diesjährige Hauptversammlung (HV) von Vonovia statt. Das Wichtigste vorab: Alleine Beschlussvorlagen, die Vorstand und Aufsichtsrat vorgelegt hatten, fanden eindeutige Mehrheiten. Damit ist auch der Weg für die Dividendenzahlung von 1,44 Euro (nach 1,30 Euro im Vorjahr) freigemacht worden. Vonovia bietet die Möglichkeit einer sogenannten „Scrip Dividend“ an. Das bedeutet, dass die Aktionäre ihre Dividende auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



