Von wegen sicher - DOGSTYLER® startet Aufklärungskampagne / Hund im Auto - DOGSTYLER® warnt vor trügerischer Sicherheit

Soest (ots) - Hundehalter werden nicht ausreichend informiert!Gängige Hundetransportsysteme werden nur auf die Erfüllung derLadungssicherheit oder auf die Zuverlässigkeit einzelner Bestandteilegeprüft. Per Gesetz ist lediglich sicher zu stellen, dass dielebendige "Ladung" ihren Platz nicht verlassen kann, auch nicht beieiner Vollbremsung oder einem Unfall. Viele Hersteller der Systemeund Hundehalter schlussfolgern falsch, dass genau dieses Ergebnisausreicht.Schlussfolgerung ist falsch!Faktisch sinkt das Verletzungsrisiko, wenn ein Hund nicht vom Sitzgeschleudert werden kann. Im Gegensatz zu Sicherheitsgurten undKindersitzen für Menschen sind die Transportgeschirre und Boxen abernicht geeignet, das Verletzungsrisiko von Hunden so gering wiemöglich zu halten. Der Hund wird erst aus seiner Positiongeschleudert, bevor er ruckartig vom Gurt oder von der Wand bzw. demGitter der Transportbox gestoppt wird. Schonendes Auffangen -Fehlanzeige.Sicherung von Hunden muss tierschutzkonform werden!DOGSTYLER® hat zusammen mit Journalisten und PolizeidienststellenAutounfälle mit verletzten und getöteten Hunden analysiert. DieErgebnisse waren erschreckend. Die Unternehmensleitung warnt, dassrisikobehaftete Transportsysteme von Hundefreunden als sichereingestuft werden, weil ein Siegel darauf klebt, das denTierschutzaspekt gar nicht betrifft. Und genau das nehmen dieDOGSTYLER® - Experten nun zum Anlass für eine Aufklärungskampagne.Ein erstes DEKRA-Gespräch hat bereits stattgefunden. MitinhaberinBirte Dahlhoff ist überzeugt, dass der DOGSTYLER® für den Kofferraumschon jetzt das bessere System sei, denn hier wird der Hund nicht nuram Platz gesichert, sondern auch in einem geschlossenen System weichaufgefangen. https://www.youtube.com/watch?v=ReCMQQM5Z4sKurzvorstellung DOGSTYLER®DOGSTYLER® ist ein Franchise-Unternehmen für hochwertigesHundezubehör. Das Unternehmen ist zudem Entwickler von maßgefertigtenHundesicherheitskonzepten.