Von wegen altes Eisen! Jahr der Industriekultur 2020 in Leipzig und der Region (FOTO)

Leipzig (ots) - Im Rahmen des Themenjahres 2020 feiert der Freistaat Sachsen denReichtum an Industriekultur sowie deren 500-jährige Industrie- undGewerbetradition. Ein Höhepunkt ist die 4. Sächsische Landesausstellung "Boom.500 Jahre Industriekultur in Sachsen" vom 25. April bis 1. November 2020 inZwickau und an weiteren sechs authentischen Schauplätzen. Sie verdeutlicht vorallem, wie die Industrialisierung das Arbeits- und Alltagsleben der Menschenimmer wieder veränderte.Auch in Leipzig wird das Jahr der Industriekultur mit überregional bedeutendenHöhepunkten gefeiert. Dies hat seinen Grund, denn der Stadtteil Plagwitz inLeipzig gilt als das erste planmäßig entwickelte, großräumige IndustriegebietDeutschlands. Das damalige Unternehmertum wurde wesentlich von Dr. Carl ErdmannHeine (1819-1888) geprägt, dessen 200. Geburtstag im vergangenen Jahr gefeiertwurde. Vor allem durch Heines wirtschaftliches Engagement zwischen 1840 und 1880wurde Leipzig zum Vorreiter der deutschen Industrialisierung.Heute ist das ehemalige Industriegebiet in Plagwitz und Lindenau eineinzigartiges 90 Hektar großes Flächendenkmal der Industriearchitektur. Diemeisten Bauensembles der Gründerzeit und der frühen Moderne blieben erhalten.Großflächige Industriekomplexe, erbaut aus solidem Backstein, sind bis heuteZeugen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Wo einst die Spinnmaschinenratterten, Schlote rauchten und tausende Arbeiter ihr Tagwerk vollbrachten, istin den letzten zwanzig Jahren neues Leben eingezogen. In ehemaligen Fabrikhallenentstanden exklusive Lofts und international bedeutende Kunstzentren wie dieBaumwollspinnerei, das Kunstkraftwerk, das Westwerk oder das Tapetenwerk.Das war der Grund, weshalb die "New York Times" in ihrem Artikel "52 Places toGo in 2020" vom 9. Januar 2020 die Stadt Leipzig als eines von 52 Reisezielenempfahl, die man im Jahr 2020 besuchen sollte. Der Leipzig-Beitrag unter demTitel "From industrial center to shrinking city to newest cool-kid town"verweist dabei auf die Veranstaltungen im Jahr der Industriekultur.Tatsächlich gibt es zu diesem Thema viele facettenreiche Angebote, die einenBesuch lohnen, zum Beispiel immersive Shows, Ausstellungen, Open-Air-Theater undSpektakel. Bis zum 1. März 2020 zeigt das Museum der bildenden Künste Leipzigdie Ausstellung "Der optimierte Mensch - Momente der Industriekultur in derbildenden Kunst". Präsentiert werden ca. 40 Kunstwerke, die sich mit denAuswirkungen des technischen Fortschritts auf den Menschen seit Beginn derindustriellen Revolution beschäftigen. Im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzigist vom 10. Mai bis 1. November die Ausstellung "WerkStadt Leipzig. 200 Jahre imTakt der Maschinen" zu sehen. Sie zeigt rückblickend Produkte und Leistungenausgewählter Firmen und Arbeitswelten und stellt sie Zukunftsprojekten modernerUnternehmen gegenüber. Das Kunstkraftwerk lässt den Besucher ab 9. Mai 2020 inseiner immersiven Show "Urbane Transformation im Westen" auf eine Zeitreisegehen und in multimediale Bilderwelten eintauchen.Weitere Ausstellungen wie "Das Auge des Fotografen. Industriekultur in derFotografie seit 1900" (8.3.-28.6.) im Museum für Druckkunst oder "Reklame -Verführung in Blech" (26.11.-9.5.2021) im GRASSI Museum für Angewandte Kunst,bei der es um das Thema Werbeschilder aus Emaille geht, visualisieren dieIndustriekultur aus unterschiedlichen Perspektiven. Die 8. Tage derIndustriekultur in Leipzig und Region und das "Offene Werktor" bieten vom 3. bis6. September die spannende Möglichkeit, rund 30 Unternehmen von innen kennen zulernen. Der einzigartige Bergbau-Technik-Park im Leipziger Neuseenland lädt vom14. März bis 15. November 2020 zu Erkundungen ein und gibt einen Einblick in denkompletten Förderzyklus der Braunkohle.Industriekultur "open air" bieten das Theater der Jungen Welt vom 6. bis 7. Junimit "Auf sieben Brücken" und "Bohei und Tamtam" am 4. Juli mit der schontraditionellen "Parade der Werktätigen" auf der Karl-Heine-Straße, organisiertvon der Schaubühne Lindenfels. Die Kulturfabrik Werk 2 organisiert vom 5. bis23. September zwei Festwochen zur Industriekultur mit Führungen, Theater AdolfSüdknecht, Science Slam, Lesung und Party.Wer sich sich auf die Spuren der Industriekultur begeben möchte, kann bei derLeipzig Tourismus und Marketing GmbH das exklusive Reiseangebot "Industriekulturin Leipzig und Region" buchen. Es enthält zwei Hotelübernachtungen,Stadtrundgang, geführte Motorbootfahrt im Leipziger Westen, eine Führung imKunstkraftwerk und die Phönix-Tour "Vom Bergbau zur Seenplatte" durch dasLeipziger Neuseenland. Weitere Informationen und Buchung:www.leipzig.travel/reiseangeboteEine Übersicht der geplanten Veranstaltungen bietet der Prospekt "Leipzig undRegion: Jahr der Industriekultur 2020". Er ist kostenlos u.a. in derTourist-Information Leipzig (Katharinenstraße 8) und in den beteiligtenEinrichtungen erhältlich.Weitere Informationen: www.leipzig.de/industriekultur2020 undwww.industriekultur-in-sachsen.de