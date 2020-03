Von wegen Lotto! So will ich auf einfache Art und Weise eine Million verdienen

Es ist nicht schwer, den Reiz der Lotterie zu erkennen. Wer träumt nicht davon, eine oder zwei Millionen zu gewinnen? Lass dich also nicht von mir aufhalten.

Das Problem ist, dass du mit ziemlicher Sicherheit NICHT den Jackpot gewinnen wirst. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, obwohl ich vermute, dass du es bereits wusstest.

Laut der Website der Nationallotterie in Großbritannien stehen die Gewinnchancen auf den Lotto-Jackpot bei eins zu 45.057.474. Deine Chance, den Euro-Millionen-Jackpot zu gewinnen, ist noch geringer, da die Chancen auf diesen Gewinn mit nur eins zu 139.838.160 bedauerlich klein sind.

Du magst dir diese Chancen vielleicht ausmalen, aber ich mache das nicht. Trotzdem möchte ich eines Tages eine Million verdienen. Nicht, weil ich auf Luxuskreuzfahrten gehen, eine Yacht kaufen oder Geld verprassen möchte. Ich bin bescheiden. Ich möchte nur die Freiheit haben, irgendwann aufzuhören zu arbeiten und finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen, um meine letzten Jahre zu genießen und die Menschen zu unterstützen, die ich liebe.

Mit Aktien kann man eine Million verdienen

Ich nehme den besten Weg, den ich kenne, um dorthin zu gelangen, indem ich in Aktien und Unternehmensanteile investiere.

Ich brauche keine kluge Strategie oder ein Investmentgenie dafür. Du auch nicht. Alles, was du tun musst, ist, regelmäßig Geld in, sagen wir, die besten Aktien zu investieren und es dann dort zu lassen, damit es über die Jahre hinweg wächst.

Je früher du damit anfängst, desto besser, denn so hat dein Geld viel länger Zeit, um seinen Wert zu steigern.

Es ist ein Irrtum, zu glauben, dass man durch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten bei der Auswahl von Aktien im Schnellverfahren ein Millionenportfolio aufbauen kann.

Anleger, die das tun, in der Hoffnung, den Fevertree oder JD Sports Fashion (beides 10-Bagger) von morgen frühzeitig zu entdecken, werden schnell scheitern. Du kannst dich einfach nicht darauf verlassen, immer wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Verteile dein Geld

Stattdessen streue dein Risiko durch den Aufbau eines ausgewogenen Portfolios aus verschiedenen Aktien, die idealerweise eine Dividende ausschütten.

Dividendeneinnahmen sind die Geheimwaffe, wenn man versucht, ein Millionen-Portfolio aufzubauen, vorausgesetzt, man investiert seine Auszahlungen automatisch wieder in sein Portfolio, um es wachsen zu lassen. Auf diese Weise kriegst du für deine regelmäßigen Zahlungen mehr Aktien oder Fondsanteile, was den Aufstockungseffekt verstärkt.

Mit einer ausgewogenen Streuung auf Aktien und kostengünstige Indexfonds muss man sich keine Sorgen um die Marktturbulenzen machen, die wir heute erleben. Wenn du jeden Monat einen festen Betrag investierst, kannst du sogar einen Crash zu deinem Vorteil nutzen. Da die Aktien weltweit in diesem Jahr um mehr als 10 % gesunken sind, wird eine regelmäßige monatliche Zahlung dir heute mehr Aktien oder Fondsanteile bringen, die mehr wert sein werden, wenn sich die Märkte endlich erholen.

Lass dein Geld wachsen, solange du kannst, während du dein Portfolio so oft aufstockst, wie du es dir leisten kannst.

Dies mag nicht den Nervenkitzel bieten, wie wenn deine Zahlen in der Lotterie auftauchen, aber die Erfolgschancen sind weitaus größer und hängen nicht vom bloßen Glück ab.

