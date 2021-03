Von wegen GameStop: Diese Investition kann einen mit null Aufwand reich machen

Das vergangene Jahr war ein wilder Ritt für die Börse. Aber eines der unglaublichsten Themen, die in letzter Zeit aus der Welt des Investierens kamen, ist der kometenhafte Anstieg von GameStop (WKN:A0HGDX).

Ende Januar stieg der Aktienkurs von GameStop innerhalb weniger Wochen um mehr als 1.800 %, nur um nur wenige Tage später abzustürzen. Dies war auf einen Short Squeeze zurückzuführen, der von Investoren der Online-Community Reddit initiiert wurde, und Leerverkäufer verloren dadurch Milliarden von Dollar.

Das Investieren in sogenannte “Meme-Aktien” – oder Aktien, die online gehyped werden – kann eine gefährliche Strategie sein. Diese Aktien erleben oft wilde Preisschwankungen, und ein Anstieg des Aktienkurses ist oft auf den Online-Hype zurückzuführen und nicht auf die Geschäftsgrundlagen. Das macht sie zu unglaublich riskanten Investitionen, und selbst erfahrene Investoren können eine Menge Geld verlieren.

GameStop erlebt gerade einen weiteren Anstieg des Kurses und ist seit dem 22. Februar um fast 500 % gestiegen. Auch wenn es verlockend sein mag, in diese riskante Aktie zu investieren, gibt es eine viel bessere Option da draußen.

Wo du stattdessen investieren kannst

In GameStop (oder jede andere Meme Aktie) zu investieren ist ein riskanter Schritt, der dich viel Zeit kosten kann. Eine sicherere und profitablere Option ist es, in S&P 500 Indexfonds zu investieren.

Ein S&P 500 Indexfonds ist eine Investition, die alle Aktien innerhalb des S&P 500 Index enthält. Viele dieser Unternehmen sind bekannte Namen, darunter Amazon, Apple und Tesla.

S&P 500 Indexfonds sind eine der sichersten Arten von Investitionen, die es gibt, und es ist fast garantiert, dass sie langfristig positive Renditen erzielen. Trotz kurzfristiger Volatilität hat der S&P 500 seit seiner Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10 % erzielt.

^SPX DATEN VON Y-CHARTS.

Obwohl deine Investitionen in Zeiten der Volatilität einen Sturzflug machen können, hat die Geschichte gezeigt, dass sich der S&P 500 immer von jedem Abschwung erholt hat. Das bedeutet, dass, egal was mit dem Markt passiert, es sehr wahrscheinlich ist, dass deine Investitionen im Laufe der Zeit wachsen werden.

Wie du Wohlstand mit null Aufwand aufbauen kannst

Einer der größten Vorteile des Investierens in S&P 500 Indexfonds ist, dass du an der Börse reich werden kannst, ohne dass du dich dafür anstrengen musst. Die Investition muss nur einmal eingerichtet werden, so dass sie regelmäßig automatisch durchgeführt wird. Mit anderen Worten, das Beste, was du tun kannst, ist dein Geld zu investieren und es dann so lange wie möglich in Ruhe zu lassen.

Wenn du versuchen würdest, Geld zu verdienen, indem du in überhypte Meme-Aktien investierst, müsstest du den perfekten Kaufzeitpunkt herausfinden, entscheiden, wie viele Aktien du dir leisten kannst, und genau im richtigen Moment verkaufen, bevor der Preis fällt. Und selbst dann bräuchtest du immer noch eine beträchtliche Portion Glück, um diese Strategie durchzuziehen.

Mit den S&P 500 Indexfonds musst du gar nichts tun. In diesem Zusammenhang könntest du sogar Hunderttausende von Dollar oder mehr verdienen, wenn du die Finger davon lässt.

Angenommen, du investierst 300 US-Dollar pro Monat in S&P 500 Indexfonds, die eine jährliche Rendite von 10 % erzielen. Dann würdest du im Lauf der Zeit die folgenden Ergebnisse erzielen.

Jahre Gesamte Ersparnisse 5 22.000 USD 10 57.000 USD 20 206.000 USD 30 592.000 USD 40 1.593.000 USD

QUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Eine Menge Geld mit S&P 500 Indexfonds zu verdienen, braucht Zeit. Aber dabei ist es fast garantiert, dass du im Laufe der Zeit positive Renditen siehst, und diese Art von Investition erfordert keinerlei Aufwand.

Wenn du bereit bist, loszulegen, hast du ein paar Möglichkeiten. Einige der besten S&P 500 Indexfonds sind:

iShares Core S&P 500 ETF (WKN:A0YEDG)

(WKN:A0YEDG) SPDR S&P 500 ETF Trust (WKN:A0AET0)

(WKN:A0AET0) Vanguard S&P 500 ETF (WKN:A1JX53)

Jeder dieser Fonds bildet den S&P 500 ab, und sie sind alle starke Investitionen. Darüber hinaus haben sie alle niedrige Kostenquoten – was bedeutet, dass du jedes Jahr wenig Gebühren zahlst.

Wenn du nach einem relativ einfachen Weg suchst, an der Börse reich zu werden, kommst du an den S&P 500 Indexfonds nicht vorbei. Anstatt deine Ersparnisse mit gefährlichen kurzfristigen Investitionen zu riskieren, entscheide dich stattdessen für Indexfonds. Dein zukünftiges Ich wird es dir danken.

