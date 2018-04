Von wegen Couch-Potatoes: Neun von zehn Deutschen treiben im Urlaub Sport (FOTO)

Frankfurt (ots) -Eine aktuelle, repräsentative Online-Umfrage des Gesundheits- undWellness-Reiseveranstalters Fit Reisen belegt: Rund neun von zehnDeutschen (88 Prozent) treiben im Urlaub Sport. 1.013 Nutzer wurdenfür die Erhebung nach ihren sportlichen Vorlieben in der schönstenZeit des Jahres gefragt. Das überraschende Fazit: Nur jeder Zehnte(12 Prozent) gab an, Sport habe für ihn im Urlaub keinerleiPriorität.Wandern, Radeln und Nordic Walking führen die Hitliste anGut ein Viertel (28 Prozent) hält sich auf Reisen mitOutdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder Nordic Walking fit.Auf Platz 2 rangieren mit 24 Prozent Aqua-Fitness, Schwimmen undandere Wassersportarten, dicht gefolgt von auf Entspannungausgerichteten Workouts wie Yoga, Pilates und Co. (21 Prozent). Nur 8Prozent der Befragten powern sich bei Golf, Reiten oder Tennis aus.Offen für neue Sportarten wie Klettern oder Kiten zeigen sichlediglich 7 Prozent der Urlauber.Fit Reisen ist Deutschlands führender Veranstalter für Wellness-und Gesundheitsreisen und bietet über 9.500 Arrangements in 1.100Hotels und 50 Ländern weltweit an. Die Umfrage wurde im Rahmen desvon Fit Reisen regelmäßig durchgeführten "Trendbarometers GesunderUrlaub" erhoben.Quelle: www.fitreisen.deMehr Informationen zu Aktivreisen unter www.fitreisen.de/aktiv-reisenPressekontakt:Tanja KnottHead of Public Relations Fit ReisenTel.: +49 (0)69 40 5885 424tanja.knott@fitreisen.deOriginal-Content von: FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, übermittelt durch news aktuell