Von wegen China! Investoren von Alibaba sollten diesen wachsenden Markt beobachten

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Alibaba (WKN:A117ME) erzielt den größten Teil seines Umsatzes in China, aber die Abhängigkeit des Technologieriesen von den Überseemärkten nimmt zu. Einer der wichtigsten Wachstumsmärkte ist Südostasien mit über 600 Mio. Konsumenten.

Ein gemeinsamer Bericht von Alphabets Google und Temasek behauptet, dass der E-Commerce-Markt der Region von 5,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2015 auf 87,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 wachsen wird, vor allem aufgrund von höheren Löhnen und wachsender Verbreitung des Internets.

Deshalb war es nicht verwunderlich, als Alibaba 2016 die Kontrolle über Lazada übernahm, den größten E-Commerce-Anbieter der Region. Diese Investition hat Alibaba zunächst nicht weitergebracht, aber ihre Bedeutung wächst. Der Baird-Analyst Craig Sebastian erwartet, dass Lazada in diesem Jahr 13 Mrd. US-Dollar an GMV (Brutto-Warenvolumen) oder den Wert aller auf seinen Plattformen verkauften Waren generieren und 5 bis 10 % zum Unternehmenswert von Alibaba beitragen wird.

Alibaba wendet sich von China ab

13 Mrd. US-Dollar sind ein Rückgang im Vergleich zu Alibabas GMV von 4,82 Billionen RMB (768 Mrd. US-Dollar) im Jahr 2018. Das GMV-Wachstum von Alibaba auf dem Kernmarkt Tmall verlangsamte sich jedoch in den ersten drei Quartalen 2019, was vor allem auf die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft zurückzuführen ist, die durch die Handelskonflikte mit den USA noch verschärft wurde.

Kennzahl Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Tmall GMV 34 % 30 % 29 %

Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Quelle: Alibaba Quartalsberichte.

Um diese Verlangsamung auszugleichen, expandierte Alibaba in Überseemärkte wie Russland, Mexiko, Indien und Südostasien. Infolgedessen stieg der internationale E-Commerce-Einzelhandelsumsatz im vergangenen Quartal um 23 % auf Jahresbasis und machte 5 % des Umsatzes aus. Der internationale Großhandelsumsatz wuchs um 31 % und trug 2 % zum Umsatz bei.

Wie groß ist Lazada?

Alibaba gibt seine genauen Umsätze nicht für jede internationale Plattform bekannt, sodass unklar ist, wie viel von diesem Umsatz von Lazada stammt. Lazada teilte mit, dass dort 2014 154 Mio. US-Dollar Umsatz erwirtschaftet wurden, und Owler schätzt, dass es derzeit etwa 200 Mio. US-Dollar Jahresumsatz sein dürften – was weniger als 1 % des Umsatzes von Alibaba 2018 entsprechen würde. Das ist ein winziger Prozentsatz, aber er könnte schnell steigen, wenn die Akzeptanzraten im E-Commerce so schnell steigen, wie es Marktschätzungen vermuten lassen.

Dennoch ist Lazada immer noch unrentabel. Im Jahr 2014 wies Alibaba einen bereinigten operativen Verlust von 153 Mio. US-Dollar aus und Alibaba verzeichnete im vergangenen Quartal einen kombinierten Verlust von 8,22 Mrd. RMB (1,23 Mrd. US-Dollar) aus Lazada, seinen lokalen Verbraucherdienstleistungen, seiner neuen Einzelhandels- und Direktimportsparte sowie seiner Logistikabteilung Cainiao.

Alibaba gab nicht bekannt, wie viel von diesem Verlust von Lazada kam, aber das Unternehmen betreibt die Plattform offensichtlich immer noch mit Verlust, um gegen ihren Hauptkonkurrenten, Seas (WKN:A1W1XEE) Shopee-Marktplatz, anzutreten. Auch Sea betreibt Shopee mit Verlust, was Lazada nur sehr wenig Raum gibt, um seine Margen zu erhöhen.

Alibabas Hauptstrategie zur Verringerung der Verluste von Lazada besteht darin, den Direktvertrieb zu reduzieren (der höhere Logistik- und Versandkosten erfordert) und die Abhängigkeit von Drittanbietern zu erhöhen. Dieser Schritt führte dazu, dass sich das Gesamtumsatzwachstum von Lazada im letzten Quartal verlangsamte – aber Alibaba erklärte, dass der Drittmarkt von Lazada ein „solides“ GMV-Wachstum generierte und die Umstrukturierung die Plattform für ein „nachhaltiges und skalierbares langfristiges Wachstum“ besser positioniert.

Eine der wichtigsten Investitionsprioritäten

Alibaba macht sich keine Sorgen, dass Lazada in naher Zukunft profitabel wird. Während der Telefonkonferenz zum letzten Quartal erklärte Finanzvorstand Maggie Wu, dass Alibaba seine Barmittel weiterhin in „vier strategische Bereiche“ in der Reihenfolge der Priorität reinvestieren werde: lokaler Kundenservice, Lazada, Einzelhandel und Tmall-Direktimporte sowie Cainiao.

Wu räumte ein, dass Alibaba immer noch Verluste in allen vier Geschäftsbereichen hinnehmen musste, aber bereits „Effizienzsteigerungen und größere Synergien“ in den Sparten verzeichnet werden konnten, die langfristig zu besseren Renditen führen sollten.

Wu stellte auch in Aussicht, dass die Stärke von Alibabas chinesischen Kernmarktplätzen (Tmall und Taobao) diese Verluste ausgleichen würde. Selbst unter Berücksichtigung dieser Verluste wuchs Alibabas Kern-E-Commerce EBITDA um 20 % auf 46,1 Mrd. RMB (6,7 Mrd. US-Dollar).

Kurzfristige Schmerzen, langfristige Gewinne

Die Investoren sollten nicht erwarten, dass Lazada in naher Zukunft viel für Alibaba bewegt. Lazadas GMV wird ein Teil des gesamten GMV von Alibaba bleiben und die Verluste werden Alibabas Ergebnis belasten. Aber langfristig könnten sich die Investitionen von Alibaba in Lazada mit zunehmender Reife des südostasiatischen E-Commerce-Marktes auszahlen.

Jetzt neu: kostenlose Studie Cannabis -- Der grüne Rausch Der aktuelle Boom im Cannabis-Markt bietet die Chance auf sehr hohe Gewinne ... doch wo gerade Goldgräberstimmung herrscht, gibt es natürlich auch Geldvernichter, um die du unbedingt einen großen Bogen machen musst. Das ist der Grund, warum Motley Fool ein ganzes Team von Analysten über Monate auf das Thema angesetzt hat -- du als Anleger brauchst dringend verlässliche Infos.

Neue Studie von The Motley Fool Deutschland „Cannabis -- Der grüne Rausch“ versorgt dich mit geballtem Wissen zum gerade startenden Boom... es wäre ein Fehler, diese Studie nicht zu kennen. Jetzt für kurze Zeit HIER kostenlos abrufen!



Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 03.04.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Leo Sun hält keine der erwähnten Aktien.

The Motley Fool besitzt Aktien von Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien) und Sea Limited und empfiehlt diese.

Motley Fool Deutschland 2019