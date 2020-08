Von wegen Amazon: eBay hat jetzt ein Problem mit Shopify

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

In den späten 90er Jahren, als der Dot-Com-Wahnsinn noch frisch war, war die Dominanz der Online-Shopping-Welt zum Greifen nah. Aber es gab kaum Zweifel daran, dass Amazon.com (WKN:906866) und eBay (WKN:916529) die Konkurrenten waren, die man im Auge behalten musste.

Seit Anfang der 2000er Jahre hat Amazon seinen Vorsprung immer weiter ausgebaut. Im Großen und Ganzen ist es jedoch – zumindest in den USA – ein Zwei-Pferde-Rennen geblieben. Alibaba hat auf der anderen Seite der Welt auch für Furore gesorgt, obwohl der Patt zwischen den beiden Titanen der westlichen Hemisphäre immer noch eine feste Größe zu sein schien.

Wie sich herausstellt, kann eBay seinen Platz als Nummer zwei nicht halten. Es ist nicht einmal mehr der drittgrößte Online-Marktplatz in den Vereinigten Staaten.

Wenn das Unternehmen investitionswürdig bleiben will, muss sich eher früher als später etwas ändern.

Stark im Kommen

Shopify (WKN:A14TJP) ist der Schuldige. Ein Daten-Nugget wurde durch das Coronavirus und die Protestschlagzeilen weitgehend verdeckt. So wurde diese Zahl wohl durch den Anstieg des Online-Shoppings, der durch die “Stay-at-home”-Mandate ausgelöst wurde, verzerrt. Aber in dem im Juni endenden Quartal verkauften die Shopify-Händler Waren im Wert von 30,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 119 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das gesamte Bruttowarenvolumen von eBay belief sich auf 27,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 26 % entspricht.

Es ist das erste Mal, dass Shopify eBay in Bezug auf das Gesamtvolumen der verkauften Waren überholt hat, aber angesichts dessen, was wir über beide Unternehmen wissen, scheint es irgendwie nicht das letzte Mal zu sein, dass dies geschieht.

Es sei angemerkt, dass sich die Überlegenheit von Shopify beim erleichterten Verkauf nicht unbedingt in höheren Einnahmen oder Gewinnen niederschlägt. Der Umsatz von Shopify erreichte nur 714 Millionen US-Dollar, gegenüber einem Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar bei eBay. eBay erwirtschaftete ein Betriebsergebnis von 770 Millionen US-Dollar, wobei Shopify kaum die Gewinnschwelle erreichte.

Angesichts des 10-jährigen Vorsprungs von eBay ist das Tempo, mit dem Shopify zu eBay aufschließt, jedoch, gelinde gesagt, beunruhigend.

Eine bessere Option

Das Tempo von Shopify deutet direkt auf eine seit langem bestehende Realität hin, die Amazon ignorieren konnte. Dagegen kann es sich eBay nicht leisten, die Hände in den Schoß zu legen. Das heißt, Amazon ist groß genug, um seinen Verkäufern zu diktieren, wie sie seine Plattform nutzen – das ist die strengen Regeln und die fehlenden Optionen wert. eBays Verkäufer müssen die eBay-Verkaufsplattform auch so nutzen, wie sie ist. Aber angesichts der Schätzung von eMarketer, dass eBay weniger als 5 % des Marktanteils beim Online-Shopping in den Vereinigten Staaten gegenüber 39 % bei Amazon ausmacht, ist eBay nicht in einer starken Position, um die Arbeitsweise seiner Verkäufer zu diktieren.

Hier kommt Shopify auf den Plan.

Shopify wurde 2004 als Alternative zu eBay UND Amazon ins Leben gerufen, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Online-Shops zu erstellen.

Es war ein langsamer Start. Noch im Jahr 2015 betrug der Gesamtjahresumsatz nur 205 Millionen US-Dollar, bei einem Bruttowarenvolumen von 7,7 Milliarden US-Dollar. Als jedoch die Spannungen zwischen (zu) vielen von Amazons Verkäufern und dem Unternehmen wuchsen, wurde Shopify eine überzeugende Alternative. Seine Tools ermöglichen es den Kunden, eine E-Commerce-Operation auf ihren eigenen Websites zu verwalten, anstatt sich auf Amazons Marktplatz zu verlassen.

Die zunehmende Akzeptanz von selbstverwalteten Online-Shops wurde und wird durch die wachsende Akzeptanz von Direct-to-Consumer beschleunigt. Immer mehr Verbraucher fühlen sich zunehmend wohl dabei, Produkte direkt von einer Marke und nicht über einen Vermittler wie Amazon.com zu kaufen. eMarketer prognostizierte im April, dass der Direktverkauf an den Verbraucher allein in den USA in diesem Jahr 17,8 Milliarden US-Dollar erreichen würde, was fast einer Verdreifachung des Wertes von 6,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 entspräche. Für die Zukunft wird ein ähnliches Wachstum erwartet.

eBay ist der Entfremdung der meisten Verkäufer weitgehend ausgewichen, aber in einer Zeit, in der die Händler über genügend Instrumente verfügen, um Kunden direkt zu erreichen, hat eBay immer weniger zu bieten.

Der Blick nach vorn

Das soll nicht heißen, dass eBay sich nicht anpassen kann. Der derzeitige CEO Jamie Iannone hat das Ruder erst im April übernommen. Er ist ein kluger und erfahrener E-Commerce-Chef, aber er übernahm das Ruder mitten in einer unglaublich heftigen Pandemie. Es ist noch zu früh, um zu sagen, welche Veränderungen auch immer vorgenommen werden müssen.

Angesichts des schnellen Wachstums von Shopify in einem Umfeld, in dem eBay viel schneller hätte wachsen können, gibt es jedoch Anlass zur Sorge. Immer mehr Händler entscheiden sich jetzt für Shopify statt für eBay. Die Bedrohung durch Amazon wurde gerade zweitrangig.

Oh, und was die Herabstufung von eBay zum viertgrößten Online-Marktplatz des Landes betrifft, die Schuld trägt Walmart (WKN:860853). Da der weltgrößte Einzelhändler etwas geheimnisvoll mit seinen E-Commerce-Zahlen umgeht, schätzt eMarketer den Marktanteil von Walmart auf etwas über 5 %. Nicht zuletzt ist es etwas peinlich, dass Walmart in der Lage war, zu eBay aufzuschließen und eBay in Bezug auf den Umsatz zu übertreffen. Walmart hat erst vor kurzem seine Online-Verkaufsbemühungen verstärkt, und in dieser Hinsicht bleibt es ein wenig unbeholfen. Noch alarmierender ist die Tatsache, dass Walmart und Shopify sich in diesem Zusammenhang kürzlich zusammengetan haben, um den Online-Einkauf des Einzelhändlers zu verbessern.

The post Von wegen Amazon: eBay hat jetzt ein Problem mit Shopify appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Kanadas Antwort auf Amazon.com!

… und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: Dieses besondere E-Commerce-Unternehmen bietet Amazon die Stirn, und profitiert vom rasanten Wachstum des Marktes.

Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von James Brumley auf Englisch verfasst und am 05.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt die Alibaba Group Holding Ltd., Amazon und Shopify. The Motley Fool empfiehlt eBay und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon, Short Januar 2021 $37 Calls auf eBay, Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon und Long Januar 2021 $18 Calls auf eBay.

Motley Fool Deutschland 2020