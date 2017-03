Von umweltschonenden Kronkorken bis zum mobilen Minilabor: StartUp-Impuls zeichnet Hannovers beste Geschäftsideen aus (FOTO)

Hannover (ots) -Zum 14. Mal haben Sparkasse Hannover und dieWirtschaftsförderungsgesellschaft hannoverimpuls die besteninnovativen Geschäftsmodelle der Region gekürt. Von 99 eingereichtenKonzepten wurden gestern am 1. März die acht besten auf derPrämierungsfeier von StartUp-Impuls ausgezeichnet. Die Sieger aus dendrei Hauptkategorien und den zwei Sonderpreisen erhielten Preise imWert von insgesamt mehr als 100.000 Euro.Ideenpreis: DressLifeDer Ideenpreis im Wert von 10.000 Euro ging in diesem Jahr an dasTeam von DressLife. Sie haben eine Software entwickelt, die mittelsBig-Data-Analyse Daten von Mode-Onlineshops auswertet und dadurchganz genau ermittelt, welche Kleidergröße dem Nutzer beim jeweiligenAnbieter am besten passt. Das stellt nicht nur sicher, dass diebestellte Hose beim Anprobieren auch wirklich zugeht, sondernreduziert dadurch vor allem auch die Retourenraten.Gründungspreis: Gap-CapBesser mit den Ressourcen unserer Welt umgehen, dieses Ziel hatsich das Team von Gap-Cap gesetzt - mit Erfolg. Für ihrenrohstoffreduzierten und damit umweltschonenden Kronkorken wurden diesechs Nachwuchsunternehmer mit dem Gründungspreis in Höhe von 20.000Euro ausgezeichnet. Durch Aussparungen am Kronkorkental werden proVerschluss 50 mg weniger Material verbraucht - bei weltweit 50Billionen hergestellten Kronkorken pro Jahr sind das immerhin 3,5Millionen Tonnen Rohstoffe, die so gespart werden könnten.Hochschul- und Wissenschaftspreis: SmartSensFür die Entwicklung ihres praktischen Analysetools erhielt dasTeam von SmartSens den Hochschul- und Wissenschaftspreis im Wert von20.000 Euro. Die Technologie, entwickelt vom Forschungsteam derLeibniz Universität Hannover, ist so einfach wie genial: mit nurwenigen technischen Anpassungen wird das Smartphone zum mobilenLabor. Mit dem eigens konzipierten optischen Sensor können unterwegsetwa Blutzuckerwerte überwacht oder Schwangerschaftstest durchgeführtwerden.Going Global: squirrel, bufo, SmartSensIn Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutsche Startups e.V.wurde in diesem Jahr erneut der Sonderpreis "Going Global" verliehenfür Geschäftskonzepte mit internationaler Ausrichtung. Für dieGewinner dieses Internationalisierungspreises geht es gemeinsam aufeinen Business-Trip z.B. ins Startup-Eldorado Silicon Valley -Gesamtwert: 35.000 Euro.In diesem Jahr treten drei Teams die Reise an: squirrel analysiertKundenbewertungen im Internet und erstellt eine geordnete Übersicht,die dem Nutzer in Sekundenschnelle alle gewünschten Informationenliefert; bufo entwickelt Skateboards und Surfbretter aus einemspeziellen Verbundmaterial, das sie leichter und widerstandsfähigerals übliche Modelle macht; SmartSens wurde sowohl mit dem Hochschul-und Wissenschaftspreis als auch mit dem Sonderpreis Going Globalausgezeichnet.Digital Business & Technology: DressLife, innoSEPDieses Jahr neu war der Sonderpreis "Digital Business &Technology" in Kooperation mit der Deutschen Messe AG und den digitalpioneers t3n. Gesucht waren Geschäftsmodelle mit Fokus auf digitaleTechnologien. Die beiden Gewinnerteams können sich - je nachSchwerpunkt - über eine Präsenz auf der CeBIT oder der Hannover Messe2017 freuen. Das Team DressLife, auch Gewinner des Ideenpreises,erhielt den Digitalisierungs-Sonderpreis und darf seine Software imRahmen der CeBIT vorstellen; die beiden Ingenieure von innoSEP werdenauf der Hannover Messe ihre intelligenten Systeme zur Verknüpfung vonIngenieurswesen und Programmierung präsentieren. Beide Gewinnererhielten darüber hinaus ein spezielles Medienpaket von t3n.Neben den Gewinnern erhalten auch die Geschäftsideen, die es nichtaufs Podest geschafft haben, aber nominiert wurden, eine Geldspritzevon je 2.500 Euro. Zusätzlich konnten alle Teilnehmerinnen undTeilnehmer die gesamte Wettbewerbsphase hindurch die kostenloseBeratung der Gründungsexpertinnen und -experten von hannoverimpuls inAnspruch nehmen und sich Unterstützung bei der Weiterentwicklungihrer Geschäftskonzepte holen.Hannover: vitales Startup-Ökosystem und Gründungs-Hotspot"Wir freuen uns, mit StartUp-Impuls die Startchancen vonNeugründungen in Stadt und Region Hannover verbessern zu können -durch Preisgelder, aber auch durch die intensive Beratung undNetzwerkeinbindung, die wir in diesem Rahmen bieten. Der Wettbewerbist eines von vielen wichtigen Instrumenten im Startup-Ökosystem. AlsHannovers größter Gründungs- und Ideenwettbewerb, ist StartUp-Impulsauch Indikator für die Vitalität der Gründungsszene in Stadt undRegion, die sich vor allem in der Anzahl und Vielfalt der Ideen undKonzepte aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt. Besonders freutmich, dass die Anzahl an Bewerbungen für den Hochschul- undWissenschaftspreis seit Jahren wächst. Dass wir in diesem Jahr dieQuantität der forschungsbasierten Geschäftsideen nochmals steigernkonnten, ist sicherlich auch ein Erfolg des gemeinsamenGründungsservices von hannoverimpuls und Leibniz Universität Hannover'starting business', mit dem wir nun bereits seit über einem JahrAusgründungen aus dem Universitäts-Umfeld unterstützen. Hier sehe ichauch noch für die kommenden Wettbewerbs-Jahre viel zusätzlichesPotenzial", sagt Dr.-Ing. Adolf M. Kopp, Geschäftsführer derhannoverimpuls GmbH.Marina Barth, Vorstandsmitglied der Sparkasse Hannover, ergänzt:"StartUp-Impuls ist deutschlandweit einer der am höchsten mit Sach-und Geldpreisen dotierten, regionalen Gründungswettbewerbe und damiteines unter vielen guten Argumenten für Hannover alsStartup-Standort. Die Sparkasse Hannover ist froh, den stetsansteckenden Enthusiasmus der Gründerinnen und Gründer mit demWettbewerb aktiv fördern zu können, deren Mut, Risiko undEigeninitiative zu belohnen und beim schnellen und unkompliziertenWeg in den Markt zu helfen. Gerade im Bereich digitalerGeschäftsideen haben Startups dank ihrer Entwicklungsgeschwindigkeithäufig die Nase vorn vor größeren Unternehmen. Hier bieten sich vieleAnknüpfungspunkte auch zu alteingesessenen, traditionellen Firmen vorOrt - davon kann Hannovers Wirtschaft als Ganzes profitieren."Seit Bestehen wurden im Rahmen von StartUp-Impuls mehr als 1.600Business-Konzepte eingereicht, aus denen mehr als 800 Unternehmenhervorgegangen sind. Den Erfolg der Gründungsförderung vonhannoverimpuls, für die der Wettbewerb eine wichtige Säule untervielen ist, belegt der aktuelle, vom Bundersverband Deutsche Startupse.V. herausgegebene Deutsche Startup Monitor(DSM). Original-Content von: hannoverimpuls GmbH, übermittelt durch news aktuell