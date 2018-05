Von trivago zu Pepper.com: Sönke Kisker wird neuer CFO beim mydealz-Betreiber

Berlin (ots) - Pepper.com verstärkt sein Management: Seit AnfangApril verantwortet Sönke Kisker (31) als Chief Financial Officer(CFO) die finanz-strategische Ausrichtung der mit 25 Millionen UniqueUsern/Monat weltweit größten Shopping-Community. Kisker war zuvorseit 2014 in leitender kaufmännischer Funktion für trivago tätig.2016 begleitete er trivagos NASDAQ-Börsengang und etablierte biszuletzt kapitalmarktnahe Funktionen im Finanzbereich.Sönke Kisker absolvierte zunächst eine Ausbildung zumAußenhandelskaufmann, bevor er Business Economics in Maastrichtstudierte und an der WHU Otto Beisheim School of Management mitAuslandsstationen in New York, Shanghai und Bangalore/Indien zumMaster of Business Administration in General Management (MBA)graduierte. In der Digitalindustrie ist er seit 2013 in leitendenPositionen aktiv. Für den zwischenzeitlich in 16 Ländern aktivenGutscheinanbieter Panna Cotta (heute: Savings United) und später fürtrivago baute er den globalen Finanzbereich auf und bereitete fürtrivago seit 2014 den Börsengang am NASDAQ vor. Seit dem IPO imDezember 2016 verantwortete er für trivago schließlich diekapitalmarktnahen Fachbereiche Finanzplanung, Analyse und Treasury."Wir freuen uns, mit Sönke einen auch international so erfahrenenwie ambitionierten Manager gewonnen zu haben und sind uns sicher,dass Sönke gemeinsam mit seinem Team maßgeblich dazu beitragen wird,den weiteren globalen Wachstumskurs von Pepper.com und unsererlokalen Marken erfolgreich zu gestalten", erklärt Fabian Spielberger,Gründer und CEO von Pepper.com."Fabian und sein Team haben in den letzten vierzehn Jahren ohneetwaige Finanzierungsrunden eine in Deutschland und Europaeinzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben und mit Pepper.com einhochattraktives Unternehmen mit starker Marktposition und großartigerWachstumsperspektive entwickelt. Ich freue mich, Teil dieserErfolgsgeschichte zu sein und gemeinsam das weitere Wachstummitzugestalten", sagt Sönke Kisker.Pepper.com entstand im Juni 2014 aus einem Zusammenschluss derbereits seit 2004 beziehungsweise seit 2007 aktiven MarktführerHotUKDeals (Großbritannien) und mydealz (Deutschland). Heute betreibtPepper.com Social Commerce-Portale in 14 Ländern auf vierKontinenten. 25 Millionen Unique User veröffentlichen, diskutierenund bewerten hier jeden Monat rund 95.000 Angebote von Online-Shops,klassischen Händlern und Anbietern aus dem Medien- und Finanzbereich.In Summe beeinflusst Pepper.com 12.000 Kaufentscheidungen pro Minuteund ist damit die weltweit größte Shopping-Community.--Ein Bild von Sönke Kisker für die freie redaktionelle Verwendungfinden Sie hier: https://mdz.me/soenkekisker--Über Pepper.com (www.pepper.com):Die Pepper Media Holding GmbH (kurz: Pepper.com) wurde im Juni2014 von Paul Nikkel und Fabian Spielberger als Zusammenschluss ihrerbereits seit 2004 beziehungsweise seit 2007 betriebenenSocial-Commerce-Plattformen hotukdeals.com und mydealz.de gegründet,hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt hier sowie in BeloHorizonte, Guadalajara, London, Lyon, Mumbai und Winnipeg rund 200Mitarbeiter. Mit 25 Millionen Unique Usern pro Monat ist Pepper.comdabei die weltweit größte Shopping-Community und betreibtSocial-Commerce-Portale in 14 Ländern auf vier Kontinenten. SmartShopper aus Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien,Indien, Mexiko, den Niederlanden, Österreich, Polen, Russland,Singapur, Spanien, Süd-Korea und den USA nutzen diePepper.com-Plattformen, um Angebote von klassischen undOnline-Händlern einzustellen und bewerten und Produkte zu den bestenKonditionen am Markt zu kaufen. Für Händler und Hersteller übernimmtPepper.com so eine wichtige Rolle im konversionsorientiertenMarketing und beeinflusst 12.000 Kaufentscheidungen pro Minute.Pressekontakt:Pepper Media Holding GmbHMichael HenschPublic Relations ManagerTelefon: 0176 633 47 407E-Mail: michael@pepper.comOriginal-Content von: Pepper Media Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell