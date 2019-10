Von null auf fast fünfzig Prozent: Adalimumab-Biosimilars erobern den Markt

Berlin (ots) - Am heutigen 17. Oktober 2019 jährt sich derPatentablauf des weltweit umsatzstärksten Medikaments Humira® mit demWirkstoff Adalimumab zum ersten Mal. Seitdem kamen fünf Biosimilarsmit demselben Wirkstoff auf den Markt - und schrieben eineErfolgsgeschichte.Damals standen - zum ersten Mal bei einem Patentablauf - gleichdrei Biosimilar-Anbieter am Markt bereit: Biogen/Samsung Bioepis mitImraldi®, Hexal/Sandoz mit Hyrimoz® und Amgen mit Amgevita®. Im Laufdes vergangenen Jahres kamen noch zwei hinzu: Mylan mit Hulio® undFresenius Kabi mit Idacio®. Sämtliche Anbieter haben inzwischen inDeutschland Fuß gefasst und den Markt radikal verändert.- Der Anteil der Biosimilars bei Adalimumab liegt bei knapp 50Prozent.- Der Listenpreis für sämtliche verfügbaren Biosimilars liegt rund40 Prozent unter dem des Originals (hinzu kommen weitere Abzügedurch die Rabatte).- Auf diese Weise spart das Gesundheitssystem hunderte MillionenEuro.Außerdem können seit Einführung der Biosimilars mehr Patienten mitBiopharmazeutika behandelt werden. Gab es innerhalb eines Jahres vorPatentablauf noch rund 66.600 Patienten in der gesetzlichenKrankenversicherung, die Humira® verordnet bekommen haben, waren esinnerhalb des Jahres nach Patentablauf bereits mehr als 78.600Patienten, die das Original oder ein Biosimilar erhielten.Dr. Stephan Eder, Vorsitzender der AG Pro Biosimilars: "Das istder Durchbruch für die Biosimilars. So schnell und so gut wie beiAdalimumab sind Nachfolgeprodukte eines Originalmedikaments noch niein der Versorgung der Patienten angekommen. Hier werden im ganzgroßen Stil Patienten vom Original auf das günstigere Biosimilarumgestellt. Diese Entwicklung, die das Gesundheitssystem massiventlastet, darf man nun nicht untergraben, die automatischeSubstitution auf Apothekenebene sollte dringend noch einmal überdachtwerden."Zum Hintergrund: Das Gesetz für mehr Sicherheit in derArzneimittelversorgung (GSAV), das im Sommer in Kraft getreten ist,sieht vor, dass ab 2022 nicht mehr der Arzt die Umstellung vomOriginalpräparat vornimmt, sondern der Apotheker das Arzneimittelersetzt. Es ist zu befürchten, dass dieser Schritt dasfunktionierende System der Biosimilars durcheinanderbringt.Adalimumab wird bei Autoimmunerkrankungen eingesetzt wie beiRheumatoider Arthritis, Morbus Bechterew und Morbus Crohn. Wie sehrdas Medikament das Leben eines Patienten verändern kann und wiewichtig es ist, dass ein Arzt den Wechsel auf das Biosimilar betreut,zeigt folgender Film (https://www.youtube.com/watch?v=X029Rlc7Zvs).Hier berichtet eine Patientin mit schwerem Rheuma von ihrenErfahrungen.Pressekontakt:Pro Generika e.V.Anna Steinbach, Leiterin KommunikationTel. 030/81616090 / E-Mail: presse@progenerika.dewww.progenerika.dehttp://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell