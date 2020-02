Von leeren Toilettenrollen und anderen kleinen Ärgernissen (FOTO)

Stuhr (ots) - ELEMENTS: Exklusive Einblicke in Deutschlands Bäder -repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGovDas Badezimmer, eine Oase in den eigenen vier Wänden, liebevoll und gleichzeitigfunktional designt für das optimale Wohlfühl-Erlebnis. Hier kann nichts die Ruheund Entspannung trüben. Wenn da nicht die kleinen Ärgernisse und leereToilettenrollen wären. Eine repräsentative Umfrage des MarktforschungsinstitutsYouGov im Auftrag von ELEMENTS zeigt, wie die Deutschen wirklich damit umgehen.Die Umfrage gewährt außerdem noch einige weitere Blicke hinter die Kulissendeutscher Bäder.Haare im Abfluss und kalter FußbodenZu den Top-3-Ärgernissen im Badezimmer gehören Haare im Abfluss (22%), kalterFußboden (20%) und eine leere Klopapierrolle (14%). Vor allem die leereKlopapierrolle ist es, die die Deutschen in Gewissenskonflikte bringt. DieMehrheit der Befragten (41%) würde mit heruntergelassener Hose durch die Wohnunglaufen, um nach Alternativen zu suchen. Während sich Frauen auch nicht davorscheuen würden, nach Hilfe zu rufen (25,7%), wählen Männer hingegen den Weg desgeringsten Widerstandes, nämlich "Hose hoch und durch" (13,5%). Praktisch wärehier eine Toilette mit besonderen Funktionen. Eine Anal-Dusche findet fast jederFünfte sehr sinnvoll, die Mehrheit (37%) würde ihr Geschäft aber am liebsten miteiner Geruchsabsaugung vertuschen.Extras für die OaseNeben der Toilette mit besonderen Funktionen auf der Wunschliste ganz oben istetwa die Badewanne mit Whirlfunktion (30%), wofür sich vor allem die 35- bis44-jährigen Umfrageteilnehmer (36,8%) aussprechen. Die jüngere Generation bis 24Jahre bevorzugt eher die Sauna (18,7%), während die 25- bis 34-Jährigen ihreZeit unter der Dusche eher rhythmisch verbringen würden: Sie wünschen sich einin die Dusche integriertes Soundsystem (18,39%).Knisternde SpannungUnd was ist mit der schönsten (Neben-)Sache der Welt? Nein, nicht Fußball. Jederdritte Deutsche hat zumindest schon mal ausprobiert den Akt der Liebe imBadezimmer zu vollziehen, dies dann jedoch als zu umständlich empfunden. Horchtman aber bei den 25- bis 34-Jährigen nach, so ist es immerhin fast jeder Fünfte,für den Geschlechtsverkehr im Badezimmer zum Standard-Programm gehört. Partoutdagegen ist die Generation ab 55 Jahren, die das Bett ganz klar dem Badezimmervorzieht (21,7%).Hinweis zur Studie:Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov DeutschlandGmbH, an der 2040 Personen zwischen dem 20. und 22.11.2019 teilnahmen. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerungab 18 Jahren.Über ELEMENTSELEMENTS ist der einfachste Weg zum neuen Bad und zur neuen Heizung. Besucherprofitieren deutschlandweit in über 250 Ausstellungen von der geballtenKompetenz des ELEMENTS-Teams aus Fachhandwerk und Badverkäufern sowie rund umdie Uhr von einer Online-Plattform, die fundierte Informationen sowieinteraktive Servicetools wie Badtyptest, 3D-Badplaner und Heizungskonfiguratorbereithält. Das ELEMENTS Konzept steht für eine Rundum-sorglos-Betreuung mitklarer Orientierung, persönlicher Ansprache und umfassendem Service. Dieindividuelle Beratung macht dabei stets den Unterschied, ob in derBadausstellung oder im heimischen Heizungskeller. Vom ersten Planungsschritt biszur finalen Übergabe des professionell montierten Projekts besticht ELEMENTSjederzeit durch maßgeschneiderte Lösungen.Pressekontakt:Erik TrümplerCommunications ContorAn der Riede 128816 StuhrTel.: +49 421 2029 - 113Fax: +49 421 2029 - 270erik.truempler@communications-contor.dewww.elements-show.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119190/4533683OTS: ELEMENTSOriginal-Content von: ELEMENTS, übermittelt durch news aktuell