Würzburg (ots) - Stolz waren sie in Würzburg: Als 1990 zurLandesgartenschau ein Umweltinformationszentrum in einem Gebäude amZeller Tor eingerichtet wurde, legten die Würzburger den Grundsteinfür ein landesweites Konzept von Umweltstationen - Muster für heuterund 60 anerkannte Umweltstationen in ganz Bayern. Stolz sind sie inWürzburg auch heute: Denn auch wenn die Umweltstation nach mehr alseinem Vierteljahrhundert inzwischen in die Jahre gekommen ist undunter funktionalen Gesichtspunkten den Anforderungen einer modernenUmweltbildungseinrichtung nicht mehr gerecht wird, soll sie nun nocheinmal "Vorreiter" werden: Für das Nutzen zukunftsweisenderEnergietechnik wie etwa einer Eisspeicherheizung, für das Nutzeninnovativer Baumaterialien wie etwa Recycling-Beton. Ein rundviereinhalb Millionen Euro teurer Gebäudekomplex wird im Maioffiziell eingeweiht, komplett barrierefrei sein und sich perfekt indas bestehende Gelände an der Bastion einfügen. Freiflächen und derZugang zur Bastion eröffnen der Umweltbildungseinrichtung innen wieaußen großartige Möglichkeiten für Veranstaltungen, Ausstellungen unddie tägliche Beratungsarbeit.Prof. Dr. Angelika Mettke: Wiederverwertung von Baustoffen imBlickStolz kann eigentlich auch sie sein: Dr. Angelika Mettke,Professorin für bauliches Recycling an der BrandenburgischenTechnischen Universität Cottbus-Senftenberg. Vor allem aber ist siefachlich versiert, quirlig, zupackend und hartnäckig. Ihr ganzesLeben hat die Bauingenieurin der Wiederverwertung gerade auch vonBaustoffen wie Beton gewidmet. Wie oft haben ihr Kritiker in denZement-, Beton und Baubranchen in den vergangenen 30 Jahrenattestiert, sie "spinne"? Sie schweigt beredt. Hätte sie jedes Malfünf Euro kassiert, sie hätten den Neubau der Umweltstation Würzburgwohl aus eigener Tasche finanzieren können..."Schönes Umsetzungsbeispiel für den Einsatz von Recyclingbeton"Mettke steht für das Recyclingbeton-Konzept des Hauses, das vonder Bodenplatte bis zur Decke über dem Obergeschoss in Ortbeton mitrecyklierten Zuschlägen ausgeführt ist, zum Teil in Sichtbeton. DerEinsatz dieses Materials in unterschiedlichen Rezepturen wurde vonMettke in der gesamten Kette mit großem Engagement und intensiverBeratung der beteiligten Unternehmen begleitet und überwacht, von derAufbereitung der Recyclingmaterialien, über die Qualitätssicherungbis hin zur Betonierung selbst. "Decken, Wände, Böden sind vonhervorragender Qualität. Mit dem Gebäude liegt ein schönesUmsetzungsbeispiel für den Einsatz von Recyclingbeton vor, das in derInformations- und Bildungsarbeit der Umweltstation hervorragendgenutzt werden kann", ist Alexander Bonde, Generalsekretär derDeutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), begeistert."Beton-Pioniere" mit Deutschem Umweltpreis der DBU ausgezeichnetAuch "seine" Stiftung kann ein klein wenig stolz sein, ist vorallem aber "Schuld" an dem Würzburger "Beton-Deal". Nicht nur, weilsie in ihrem eigenen Verwaltungsgebäude schon Ende des vorigenJahrtausends Recycling-Beton in tragenden Wänden erstmals in einemVerwaltungsgebäude einsetzte - nach reichlich Kämpfen und am Endeeiner Sondergenehmigung des zuständigen Ministeriums inNiedersachsen als oberster Bauaufsichtsbehörde. Denn als die DBU inWürzburg 2016 ihren Deutschen Umweltpreis verlieh - mit 500.000 Eurohöchstdotierter Umweltpreis Europas -, stand neben dem damaligenBundespräsidenten Joachim Gauck eine Frau auf der Bühne und nahm denPreis in Empfang: Angelika Mettke.Mehraufwand für ressourcenschonenden Neubau von DBU finanziellabgefedertAn ihrer Seite damals ein zweiter "Beton-Pionier": Dr. WalterFeeß. Der Unternehmer und gelernte Bautechniker aus Kirchheim unterTeck hatte bereits früh den Grundstein für ein innovatives Verfahrengelegt, bei dem Altbeton geschreddert und zu kleinteiligem Material -der sogenannten recyklierten Gesteinskörnung - verarbeitet wird. Siewird im Austausch gegen neu abgebauten Kies oder anderesmineralisches Material anteilig in Frischbeton eingearbeitet. So kamdie Idee, Recycling-Beton für ein kommunales Gebäude zu nutzen, indas Bewusstsein der Würzburger Stadtmütter und -väter. Und dass dieseIdee dann schließlich auch noch mit weiteren Ansätzen zum klima- undressourcenschonenden Bauen umgesetzt werden konnte, geht auch mit aufdie DBU zurück, die der Stadt Würzburg den Mehraufwand für dieseArbeiten mit rund 336.000 Euro finanziell abfederte.Akzeptanz von Recyclingmaterial im Hochbau deutlich verbessern"Im Hinblick auf die Schonung der Sand- und Kiesressourcen mussdie Akzeptanz von Recyclingmaterial im Hochbau noch deutlichverbessert werden", begründet Bonde das Engagement der Stiftung. DieWelt erlebe momentan einen beispiellosen Bauboom. Allein in China seivon 2008 bis 2010 mehr Zement verbaut worden als in den VereinigtenStaaten von Amerika im gesamten 20. Jahrhundert. Hierzulande würdenin manchen Regionen Sand und Kies knapp, auch weil viele Flächenüberbaut seien oder die Bodenpreise zu hoch.Versorgungsschwierigkeiten wiederum könnten Baurohstoffe unddamit das Bauen an sich noch teurer machen - und in TeilenDeutschlands sei das ja heute schon nicht mehr zu finanzieren.Deshalb sei es auch nur folgerichtig, wenn das bisherigeInformationsspektrum der Umweltstation durch Darstellung deszugrundeliegenden ökologischen Baukonzeptes ergänzt und dieErfahrungen für ein breites Publikum in der Umweltstation, aber auchfür Fachpublikum didaktisch aufbereitet werde. Einfließen sollen auchLebenszyklus-Analysen der umgesetzten Bauausführung undEnergieversorgung sowie Stoffstrom- und Kostenanalysen zum Einsatzvon Recycling-Beton. Hinzu komme ein Monitoring zurBetriebsoptimierung und zur Visualisierung energetischer Daten.Baden-Württemberg: 85 Prozent der Landesfläche bereits verplantEin Großteil der Sand-, Kies- und Natursteinvorkommen Deutschlandsist durch konkurrierende Nutzungen wie nationale und europäischeWasser-, Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie überbaute Flächennicht abbaubar, schreibt auch die Bundesanstalt für Geowissenschaftenund Rohstoffe (BGR) in einer Studie vom Frühjahr 2018 zur Versorgungmit Baurohstoffen. In Baden-Württemberg zum Beispiel seien 85 Prozentder Landesfläche durch diese vorrangigen Nutzungen bereits verplantund stünden für eine potenzielle Rohstoffgewinnung nicht zurVerfügung. Ein weiteres Hindernis für eine ausreichende Versorgungmit Baurohstoffen resultiere aus der aktuellen Entwicklung auf demGrundstücksmarkt. Immer mehr Landwirte würden ihre Flächen nicht füreinen Rohstoffabbau zur Verfügung stellen. In Zeiten niedriger Zinsenund gleichzeitig steigender Preise für Ackerland lohne es sich fürsie nicht, ihre Flächen zu verkaufen oder zu verpachten. "So musstenbereits in einigen Gebieten Deutschlands Kieswerke aufgrund fehlenderErweiterungsflächen geschlossen werden", betonte Dr. Harald Elsnervon der BGR damals. Zusätzlich erschwert werde dieVersorgungssituation mit Baurohstoffen durch langwierigeGenehmigungsverfahren für neue Gewinnungsvorhaben sowie nichtausreichende Verarbeitungskapazitäten der Baustoffindustrie."Flächenverbrauch ist immens und hinterlässt karge Landschaften"2017 seien erstmals im Ruhrgebiet Versorgungsengpässe mitBaurohstoffen für den Straßenbau aufgetreten. Für 2018 rechneten dieIndustrieverbände mit weiteren Lieferengpässen, die auch andereRegionen Deutschlands betreffen könnten. Bonde: "Für konventionellenBeton werden Schotter und Kies in großen Gruben abgebaut und überlange Wege zwischen Abbaugebiet und Baustelle transportiert. DerFlächenverbrauch ist immens und hinterlässt karge Landschaften, dieaufwändig für die Natur wieder hergestellt werden müssen.Betonrecycling kann hier ein möglicher Ausweg sein und denungebremsten Flächenfraß ein wenig abbremsen. Weil für den Abbau vonSand und Kies weniger Druck entsteht, weil aber auch der ohnehinknappe Deponieraum in Deutschland geschont wird."Altbeton aus Hausabbrüchen kein minderwertiger "Abfall"Aufbereitetes Material aus dem Abbruch von Häusern werde heuteaufgrund stringenter gesetzlicher Vorgaben in Deutschland - imGegensatz etwa zu den Niederlanden und der Schweiz - häufig wieAbfall behandelt und lediglich als Gesteinsschüttung im Straßenbauwieder eingesetzt, so Bonde weiter. Das widerspreche dem deutschenKreislaufwirtschaftsgesetz, das Stoffe eigentlich in denursprünglichen Kreislauf zurückführen will. Schließlich handele essich bei diesem "Abfall" um hochwertiges Material, in dem bis zu 15Prozent Zement als Komponente enthalten sei. 