Von einer lokalen Warenbörse zur Weltleitmesse: Rund 87.000 Aussteller und 32,4 Millionen Besucher seit 1926 (FOTO)

Berlin (ots) -Die Internationale Grüne Woche Berlin zählt zu dentraditionsreichsten Berliner Messen und zu den bekanntestenVeranstaltungen in Deutschland überhaupt. Im Jahr 2017 blickt sie aufeine 91-jährige wechselvolle Geschichte zurück und öffnet nun schonzum 82. Mal ihre Pforten. Keine andere internationale Ausstellung mitdirekter Einbindung von jährlich hunderttausenden Konsumenten fandhäufiger in Deutschland statt als die Grüne Woche. Aus einerschlichten lokalen Warenbörse hat sich die weltgrößteVerbraucherschau für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbauentwickelt. Seit 1926 präsentierten sich fast 87.000 Aussteller aus128 Ländern den 32,4 Millionen Fach- und Privatbesuchern mit einemumfassenden Produktangebot aus allen Kontinenten.Erste Grüne Woche beendete "wilden Handel"Angefangen hatte alles mit Lodenmänteln. Als die deutscheLandwirtschafts-Gesellschaft (DLG) Ende des 19. Jahrhunderts ihreWintertagungen in Berlin abhielt, bestimmten in auffälliger Weiseeine Woche lang grüne Kleidungsstücke das Bild der Stadt. Handwerkund Industrie boten parallel dazu im Tagungsviertel auf offenerStraße berufsspezifische Artikel und Verbrauchsgüter an. Als dieserwilde "Handel und Wandel" immer stärkere Formen annahm, hatte derLandwirt Hans-Jürgen von Hake, seinerzeit Mitarbeiter im BerlinerFremdenverkehrsamt, die Idee, die Tagung 1926 erstmals mit einerlandwirtschaftlichen Ausstellung am Kaiserdamm zu verknüpfen. Die"Grüne Woche" - der Begriff stammte wohl von Journalisten - wargeboren.Die vollständige Presse-Information zur Geschichte der GrünenWoche sowie eine Auswahl historischer Fotos finden Sie auch imInternet unter www.gruenewoche.de(Presse-Service/Presse-Informationen bzw. Presse-Fotos).Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell