Unterföhring (ots) - Elfenkostüm oder Superman-Shirt? Weißes Gewand oder Sandalen und Socken? In der ersten Folge von "Beauty & The Nerd", am Donnerstag, 4. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben gehen die Beautys und Nerds auf Partnersuche. Dabei haben die Damen die Qual der Wahl. "Ich habe echt Angst, was da jetzt kommt." Beauty Victoria (22) rechnet mit dem Schlimmsten. Und auch die Nerds wissen, dass ihnen eine krasse Konfrontation bevorsteht. "Blond werden wahrscheinlich die meisten sein", stellt sich Sven L. (24) vor, "und selbstverliebt."Nacheinander treten die Nerds vor die Beautys, um von ihren Partner-Qualitäten zu überzeugen. Dion (30) macht den Anfang: "Ich habe über 100.000 Magic-Karten. Was mir jetzt allerdings noch fehlt, ist eine Beauty-Magic-Karte!" Verhaltene Reaktionen. Nerd Elias (24) startet ebenfalls einen Versuch: "Hallo Beautys. Ich hatte bisher immer nur mit digitalen Schönheiten zu tun. Wer möchte meine reale Prinzessin sein?" Beauty Malin (28) reagiert verblüfft: "Ok, das ist echt krass, das sind wirklich Nerds."Vor dem Einzug in die "Beauty & The Nerd"-Villa müssen alle Beautys einen Partner finden. Mit welchem Nerd wollen sie ein Paar bilden und auch das Zimmer teilen? Mit wem können sie sich vorstellen, in den nächsten sechs Wochen um ein Umstyling und 50.000 Euro zu kämpfen?Diese Beautys und Nerds gehen auf Partnersuche:- Annabel (32): Schlager-Sternchen aus Neuss - Emmy (20): Bikini-Model aus Hamburg - Kim (19): Social-Media-Diva aus Birkenheide - Malin (28): Make-Up-Fan aus Krefeld - Selina (28): Fashionista aus Köln - Karina (25): selbsternannte Diva aus Reichshof - Victoria (22): Shopping-Queen aus Lienz in Österreich- Dion (30): Magic-Karten-Sammler aus Berlin - Elias (24): Comic-Liebhaber aus Freital bei Dresden - Flamur (26): Videospiel-Fan aus Beratzhausen bei Regensburg - Illya (21): Informatik-Nerd aus Aldenhoven bei Jülich - Julien (32): Superman-Fan aus Saarbrücken - Sven L. (24): Computerfreak aus Isselburg bei Bocholt - Sven K. (22): PC-Spiele-Zocker im Priestergewand aus Apolda bei JenaHashtag zur Show: #BeautyNerd"Beauty & The Nerd" - die 2. Staffel ab 4. Juni 2020, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynWeitere Informationen zur Sendung, den einzelnen Folgen und den ungleichen Paaren finden Sie unter http://presse.prosieben.de/beautynerd.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyAntonia Kreitner, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1172/1108Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4611294OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell