Von altertümlicher Hauptstadt zur High-Tech-Metropole: Xi'an wird Gastgeber für Spitzenreiter der Technologiewelt beim Global Programmer's Festival 2018.

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Am 10. September 2018 wurdebekannt gegeben, dass die alte Hauptstadt an der Seidenstraße, dieinternational investitionsfreundlichste Stadt Chinas, Xi'an erneutzur geistigen Heimat des Programmierens wird, wenn dort vom 24. - 25.Oktober dieses Jahrs das zweite Global Programmer's Festival in derEntwicklungszone der High-Tech-Industrie in Xi'an stattfinden wird.Die Erklärung wurde vom Sekretär des ständigen Komitees desGemeindeausschusses von Xi'an, Zhong Hongjiang in einerPressekonferenz vor einem Publikum bestehend aus regionalen undinternationalen Regierungsvertretern, führenden Unternehmern und derPresse abgegeben, Die Konferenz wurde von Zhang Xiaoning, demDirektor des städtischen Informationsbüro veranstaltet und es nahmenDr. Henry Chen, Vorstandsvorsitzender von Chinasoft International,Gao Sumei, Generalsekretär der China Information Technology IndustryFederation (Verband der Informationstechnologie-Industrie) und WangHairuo, stellvertretender Direktor des Verwaltungsbüros derEntwicklungszone der High-Tech-Industrie in Xi'an, daran teil."Xi'an gilt aufgrund ihrer Geschichte, ihres Standorts und ihrerZukunft als chinesische Vorzeigestadt. Diese lebendige Stadt mitihrer langen Geschichte der Innovation, die als experimentellesnationales Reform- und Innovationszentrum und zentrales Element derBelt and Road Initiative bezeichnet wird, war klar die erste Wahl alsGastgeber für das zweite Global Programmer's Festival," sagte ZhongHongjiang.Das erste Global Programmer's Festival, das 2017 stattfand,erfreute sich mit 2.500 Teilnehmern, Regierungsbeamten aufMinisterebene, Führungskräften der 500 weltweit führenden Unternehmenund Markengrößen, darunter HSBC, Huawei und Baidu an großem Zulauf.In diesem Jahr werden außerdem Studenten des verstorbenen Prof.Stephen Hawking anwesend sein, weiter der französischeWissenschaftler und Autor des Buches "Das Universum in deiner Hand"Christophe Galfard, sowie diverse Design Thinking Influencer,renommierte Akademiker, Branchenführer und hochrangigeTechnologieunternehmen wie Infosys.Dr. Henry Chen, Vorstandsvorsitzender bei Chinasoft International,bemerkte dazu: "Trotz seines Namens geht das Global Programmer'sFestival weit über das Programmieren hinaus. Es ist eineVeranstaltung zur regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, demWissensaustausch, der praktischen Innovation und derNachwuchsförderung; das gesamte Spektrum der digitalen Welt undmögliche Vorbereitungswege auf eine Zukunft, die von Softwaredefiniert wird, wird hier abgedeckt."Parallel zum Global Programmer's Festival führt der Direktor desVerwaltungsbüros der Entwicklungszone der High-Tech-Industrie inXi'an, Yang Renhua eine Reihe unterschiedlicher internationalerAufklärungsprogramme durchführen, u. a. die Leitung einer Delegationnach Israel zur Eröffnung der Veranstaltung zusammen mit dem "Vaterdes Unternehmertums" und Gründer des Tel Aviv Innovationsfestivals,der größten unternehmerischen Innovationsaktivität in Europa und demNahen Osten und Teilhaber am Global Programmer's Festival.Für weitere Informationen über das Global Programmer's Festivalbesuchen Sie bitte: http://en.codingthefuture.com/Informationen zum Global Programmer's FestivalDas Global Programmer's Festival lädt unter dem Motto "Coding forthe Future" einheimische und internationale Branchenführer undTechnologieeliten ein, sich in Xi'an zu versammeln. Das Festivalmöchte Talente, Kapitalinvestitionen und Innovationen durch eineReihe von Foren und Wettbewerben fördern. Als eine der führendenalljährlichen Veranstaltungen für die Technologiebranche bietet esProgrammierern aus der ganzen Welt eine nationale Plattform, um zukommunizieren, Ideen zu teilen, sich gegenseitig zu inspirieren undgemeinsam zu wachsen.Pressekontakt:Yuehong Zhou+86-10-8286-1666x6576zhouyuehong@chinasofti.comOriginal-Content von: Global Programmer's Festival, übermittelt durch news aktuell