Berlin (ots) -Am 15. und 22. August ab 00.05 Uhr auf WELT und N24 DokuWELT ermöglicht mit "Die Sci-Fi-Story" einen Einblick in diewichtigsten Themen der Science-Fiction: Roboter, das Universum,Aliens und Zeitreisen. Prominente Schauspieler, Drehbuchautoren undRegisseure präsentieren Filme und Serien zu den vier Themen - vonunvergessenen Klassikern wie "Zurück in die Zukunft" bis hin zuDauerbrennern wie "Doctor Who".Anhand spannungsreicher Ausschnitte der fiktionalen Klassikererzählen Filmemacher, wie "Men in Black"-Drehbuchautor Ed Solomon,und Darsteller, wie William Shatner aus "Raumschiff Enterprise", vonihren persönlichen Erfahrungen während der Produktionen. Was hat siedabei inspiriert? Welche Zukunftsvisionen kreieren die Filme undSerien? Die vierteilige BBC-Reihe zeigt, welche bedeutsamen Fragendie Science-Fiction-Werke aufwerfen und lässt bekannte Cineastenerzählen, was eine überzeugende "Sci-Fi-Story" ausmacht."Die Sci-Fi-Story" mit jeweils zwei Folgen am 15. und 22. August2018 ab 00.05 Uhr auf WELT, im Timeshift auf N24 Doku und nachAusstrahlung 7 Tage in der Mediathek: www.welt.de/mediathekDie Folgen im Überblick:15. August um 00.05 UhrDie Sci-Fi-Story: Aufstand der Roboter15. August um 01.05 UhrDie Sci-Fi-Story: Unendliche Weiten22. August um 00.05 UhrDie Sci-Fi-Story: Angriff der Aliens22. August um 01.05 UhrDie Sci-Fi-Story: Zeitreisen