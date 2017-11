Erfurt (ots) - Sportler, die in Disziplinen wie "Virtuelles Rennenmit Gedankensteuerung" gegeneinander antreten oder im "Parcours mitrobotischen Exoskeletten" Hindernisse überwinden. Was wie ferneZukunftsmusik klingt, ist beim Cybathlon, einem Wettbewerb fürMenschen mit körperlicher Beeinträchtigung längst Realität. "ERDE ANZUKUNFT"-Moderator Felix Seibert-Daiker geht in der neuen Staffel desWissensmagazins Trends auf den Grund, klärt auf und entwirftZukunftsszenarien, wie sie einmal eintreten könnten. Die neue Staffelzeigt KiKA ab 2. Dezember immer samstags um 20:00 Uhr."ERDE AN ZUKUNFT" - Hochwasserschutz in der Zukunft (2. Dezember2017) Es vergeht fast kein Jahr ohne schweres Hochwasser. Flüssetreten über die Ufer und überschwemmen Straßen, Felder, Keller undganze Städte. Müssen wir damit einfach leben oder können wir reißendeFluten verhindern? Was können wir tun? "ERDE AN ZUKUNFT" blickt indie Zukunft der Hochwasserbekämpfung."ERDE AN ZUKUNFT" - Hat der Wolf bei uns Zukunft? (9. Dezember2017) Das größte Raubtier, das in unseren Wäldern lebt, ist wiederda: der Wolf. In Europa wurde er so gut wie ausgerottet, vor knappüber 100 Jahren wurde der letzte in Deutschland geschossen. Jetzt ister zurück und darf nicht mehr gejagt werden. Da stellt sich dieFrage: Wie ist der Wolf wirklich? Ist er das böse, grausame Tier wieim Märchen oder in Wirklichkeit ganz anders?"ERDE AN ZUKUNFT" - Raketenschnell, aber öko? Flugzeuge derZukunft (16. Dezember 2017) Jede Sekunde startet irgendwo einFlugzeug, die Anzahl der Flüge steigt weltweit. Dabei produzieren sieAbgase und Schadstoffe, die unsere Umwelt zerstören. Höchste Zeitalso für umweltfreundliche Flieger. Forscher arbeiten an Maschinen,die weniger Kerosin verbrauchen und dabei doch groß und schnell seinsollen. Felix hebt mit so einem Modell ab und darf Pilot sein. Wiedas Fliegen umweltfreundlicher gemacht werden soll, und ob es inZukunft möglich sein wird, so schnell wie eine Rakete zu fliegen,zeigt "ERDE AN ZUKUNFT"."ERDE AN ZUKUNFT" - Gemeinsam verschieden sein. Inklusive Zukunft(23. Dezember 2017) Das Leben von Menschen mit Behinderung wird durchProthesen, clevere Apps oder spezielle Computer unterstützt. Dennochstehen sie im Alltag vor vielen Hürden, weil Orte oder Dinge oftausschließlich für Menschen ohne Behinderung gemacht sind. Wie könnenin Zukunft alle Menschen überall gleichberechtigt teilhaben? Felixzeigt wie sich dieses Ziel verwirklichen lässt. Er probiert eineninklusiven Kletterparcour aus und stellt barrierefreies Gaming vor.Beim Cybathlon, dem spektakulären Wettkampf für Menschen mitbionischen Prothesen und Apparaturen, ist er auch dabei."ERDE AN ZUKUNFT" - Verändert sich unser Wetter? (30. Dezember2017) Schon lange träumen Menschen davon, das Wetter beeinflussen zukönnen. Das gelingt auch, nur anders als gedacht: Der Menschbeeinflusst den globalen Wasserkreislauf und das Klima. Dessen Wandelerfasst unausweichlich auch Deutschland und wird die Temperaturen biszum Jahr 2100 um bis zu vier Grad Celsius steigen lassen. Die Folgenkönnen mehr Wetterextreme in immer kürzeren Abständen sein. Was dasgenau bedeutet, versucht Felix herauszufinden.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell