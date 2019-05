Von Weimar bis Neuseeland - gut gerüstet für Nah- und Fernreisen mit Diabetes (FOTO)

Leverkusen (ots) -Leuchtende Korallenriffe, rauschende Geysire oder wärmendeWüstensonne - die Reisetipps 2019 (1,2,3) halten Destinationen füralle Sinne und für jedes Alter bereit. Auch mit Typ-2 Diabetes lässtes sich hervorragend schnorcheln, wandern und entdecken, wie AngelikaKrenzel, Diabetesberaterin DDG im Klinikum Leverkusen, erklärt:"Egal, ob neu diagnostiziert oder routiniert im Umgang mit demDiabetes - mit einer guten Vorbereitung kann jeder die Art vonAuszeit genießen, die ihm am liebsten ist. Entscheidend ist diekörperliche Verfassung des Einzelnen." Ascensia Diabetes Care hatauch in diesem Jahr einen praktischen Reise-Helfer parat: Diekostenlose Diabetes-Airline-Checkliste bietet eine Übersicht zu denaktuellen Services für Passagiere mit Diabetes von 16Fluggesellschaften.Menschen mit Diabetes müssen sich bei ihren Reiseplänen nichteinschränken. "Um Überraschungen zu vermeiden, sollten dieUrlaubspläne vorab mit dem Diabetesteam besprochen werden. Wie istdie Temperatur vor Ort? Gibt es Besonderheiten bei den Mahlzeiten?Reise ich in abgelegene Regionen? Vorbereitung gibt Sicherheit", weißdie Diabetesberaterin.Abenteuer im hohen Norden oder am anderen Ende der WeltNach den Hitzerekorden 2018 soll der diesjährige Sommerurlaublieber in gemäßigtere Klimazonen gehen? Dann sindWander-Destinationen wie Island, Grönland oder auch Neuseeland genaudas Richtige. Die weiten Landschaften sind zu jeder Jahreszeitatemberaubend und mit ein bisschen Glück zeigen sich sogar Wale ausnächster Nähe. "Bewegung ist bei Diabetes immer gut. Urlauber solltendennoch genügend Pausen einlegen und ihren Blutzuckerspiegelunterwegs engmaschiger überprüfen", rät Krenzel. "Prüfen Sieunbedingt vorher: Wie lang sind die einzelnen Etappen beim Wandern?Wo kann ich Pause machen und ggf. Wasser kaufen? Außerdem ist eswichtig zu wissen, was in kritischen Situationen zu tun ist - eineNotfall-BE, z.B. Müsliriegel oder Traubenzucker, sowie genügendGetränke sollten immer griffbereit sein." Verlässliche Unterstützungbietet hierbei auch das smartLIGHT® Farbsignal am Contour® Next OneBlutzuckermesssystem (BZMS): Es leuchtet sofort gelb oder rot auf,falls der aktuelle Messwert in einem kritisch hohen oder niedrigenBereich liegt. Gleichzeitig zeigt die Contour® Diabetes App einenpraktischen Hinweis für Sofortmaßnahmen an, sodass der Anwender denMesswert direkt richtig einordnen und entsprechend reagieren kann.Bei grünem Licht liegt der Messwert im Zielbereich und der nächstenErkundungstour steht nichts im Weg.Gut gerüstet für FlugreisenBei Reisen mit dem Flugzeug sollten Menschen mit Diabetes einigebesondere Vorkehrungen treffen, rät Diabetesberaterin Krenzel: "Beijeder Reise sollte die doppelte Menge an Medikamenten undMessmaterialien eingepackt werden - aufgeteilt auf Handgepäck undKoffer - für den Fall, dass das Gepäck verloren geht. VieleFluggesellschaften fordern außerdem einen Diabetikerausweis und eineärztliche Bescheinigung für mitgeführtes Insulin." Hierfür lohnt einBlick auf die Diabetes-Airline-Checkliste von Ascensia Diabetes Care,die die aktuellen Diabetes-Informationen und -Services von 16unterschiedlichen Fluggesellschaften übersichtlich aufzeigt. Unterwww.diabetes.ascensia.de/service/bestellcenter stehen die Checklistesowie ein Diabetiker-Ausweis und die ärztliche Bescheinigungkostenlos zum Download bereit.Exotik erleben oder Kultur vor der Haustür entdecken?Für Exotik-Liebhaber führt in diesem Jahr kein Weg an Panamavorbei: Das kleine Land beeindruckt die einschlägigen Reiseführer(2,3) mit seiner exotischen Artenvielfalt und seinenabwechslungsreichen Landschaften. Strandurlauber kommen hier genausoauf ihre Kosten wie wanderlustige Naturliebhaber oderKulturinteressierte jeden Alters. Alternativ empfiehlt NationalGeographic (1) die Golfküste Floridas - das Riff ist ein echtesHighlight für alle Schnorchelfans. Aber es muss ja nicht immer eineFernreise sein: Zum 100. Jubiläum des Bauhaus locken 2019 vieledeutsche Städte kultur- und architekturbegeisterte Touristen ausaller Welt nach Deutschland - warum also nicht mal eine Rundreisedurch die eigene Heimat starten und auf den bedeutsamen Pfaden des"Bauhaus Trails" in Weimar, Dessau und Berlin wandeln? Das handlicheContour Next One BZMS ist für Städtereisende wie Badeurlauber mitDiabetes der ideale Begleiter. Dank seiner besonders hohenMessgenauigkeit kann sich der Anwender auf die gemessenenBlutzuckerwerte stets verlassen. In Verbindung mit der ContourDiabetes App lassen sich zudem Zusammenhänge zwischen den täglichenUrlaubsaktivitäten und dem Blutzuckerverlauf erkennen. Wenn sich dieBlutzuckerwerte wiederholt nicht im Zielbereich befinden, erkenntdies die Funktion "Meine Muster" und gibt dazu passende Tipps undWarnhinweise. Besonders praktisch: Mit den einzelnverpackten ContourNext Sensoren ist auch unterwegs immer ein hygienisch verpackterTeststreifen zur Hand - so kann das Diabetes-Management auch imUrlaub ganz leicht und sicher gelingen.Mehr Informationen zur Blutzuckerselbstkontrolle erhalten Sie imInternet unter www.diabetes.ascensia.de oder beim Ascensia DiabetesService unter der kostenfreien Service-Hotline 0800/50 888 22.Über Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Carespezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabeiunterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und einehöhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationenund Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaueSysteme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschiedim täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® NextBlutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittlicheTechnologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mitDiabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagierenuns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und dieWeiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in derDiabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischenFachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, umsicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards anPräzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeitgewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größterIntegrität führen zu können.Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von BayerDiabetes Care an PHC Holdings Ltd (vormals Panasonic HealthcareHoldings Co., Ltd). Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werdenweltweit in mehr als 125 Länder verkauft. Quellen:
(1) National Geographic/Kennedy Duckett M. Best Trips 2019. The world's most exciting destinations for the year ahead. Online verfügbar unter https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-trips-2019/ (Stand: April 2019).
(2) Lonely Planet. Lonely Planets Best in Travel 2019 - Top 10 Länder. Online verfügbar unter https://www.lonelyplanet.de/best-in-travel/top-laender-2019.html (Stand: April 2019).
(3) Urlaubspiraten. Reisetrends 2019: Diese Destinationen sind im nächsten Jahr top! Online verfügbar unter https://www.urlaubspiraten.de/tourismus/reisekalender/reisetrends/ (Stand: April 2019). 