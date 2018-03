Von Waldspaziergängen profitieren Körper und Seele (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Durch ihr besonderes Mikroklima eignen sich Wälder zurtherapeutischen Nutzung - beispielsweise bei Atemwegs- sowieHerz-Kreislauf-Erkrankungen. Japanische Studien legen nahe, dass derAufenthalt im Wald die körpereigene Abwehr stärkt und "sich daherdurchaus positiv auf verschiedene Krankheitsverläufe auswirken kann",wie der Umweltimmunologe Professor Qing Li von der Nippon MedicalSchool in Tokio im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erläutert.Weiteren Studien zufolge können Waldspaziergänge auch psychischenErkrankungen vorbeugen. Professor Peter Falkai, Direktor der Klinikund Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni München,betont, ein Aufenthalt in der Natur besitze einen präventiven Effekt,doch Spaziergänge im Wald hätten auch dann eine therapeutischenWirkung, wenn ein psychisches Leiden schon ausgebrochen sei: "WennSie eine Angsterkrankung, eine Depression oder eine Psychose haben,ist das sicherlich hilfreich", so Falkai. Wie oft und wie lange mansich im Wald aufhalten muss, damit er einen schützenden Effektentfaltet, ist dem Experten zufolge bisher wissenschaftlich nochnicht erforscht. "Aber sich zweimal pro Woche für 30 Minuten in derNatur aufzuhalten, damit Sie genug Licht und Luft haben, halte ichfür die Minimal-Dosis", sagt Falkai.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell