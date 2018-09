Von der Waage zur 'Wellness': Weight Watchers heißt nur noch WW

Weitere Suchergebnisse zu "Weight Watchers International":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die bislang vor allem für ihre Diätprogramme bekannte Firma Weight Watchers International will mit einem neuen Namen ihren Wandel zum breiter aufgestellten "Wellness"-Anbieter unterstreichen.



Ab sofort nenne man sich nur noch WW, teilte das US-Unternehmen am Montag mit. "Wir haben uns immer dazu verpflichtet gefühlt, das beste Programm zum Gewichtsmanagement anzubieten, jetzt nutzen wir unsere jahrzehntelange Erfahrung und unsere Expertise in der Verhaltensforschung für eine noch größere Aufgabe", erklärte Vorstandschefin Mindy Grossman.

WW wolle, so Grossman weiter, mit einem breiteren Angebot zum weltweiten Partner für "Wellness" werden - ob Gewichtsreduzierung, gesunder Ernährung, mehr Bewegung, einer positiven Einstellung oder allem zusammen. "Die Rolle, die WW im Leben von Menschen spielen kann, geht über eine Anzeige auf einer Waage hinaus", ergänzte die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey, die seit 2015 Großaktionärin und Verwaltungsrätin der Firma ist. Weight Watchers wurde 1963 in New York gegründet und zählt schon lange zu den weltweit bekanntesten Anbietern von Abnehm-Programmen./hbr/DP/zb