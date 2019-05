Von der Verschreibungs- zur Apothekenpflicht: Deutsches Switch-Verfahren nicht mehr zeitgemäß (FOTO)

Berlin (ots) -Das deutsche Switch-Verfahren ist zu kompliziert, intransparentund unberechenbar. Es ist nicht mehr zeitgemäß und solltemodernisiert werden. Gerade Patienten würden von einem optimiertenSwitch-Verfahren profitieren. Denn sie hätten damit einen schnellerenZugang zu neuen OTC-Arzneimitteln. Lösungen für ein rechtssicheres,optimiertes und beschleunigtes Switch-Verfahren bietet ein vomBundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) bei der KanzleiSträter Rechtsanwälte beauftragtes Rechtsgutachten, das der BAH heuteim Rahmen seiner 3. Switch-Konferenz in Berlin vorstellen wird.Seit der Einführung im Jahr 1978 hat sich das Switch-Verfahrenweitestgehend nicht verändert. Dr. Elmar Kroth, GeschäftsführerWissenschaft beim BAH, hält aber Anpassungen für dringenderforderlich: "Das Rechtsgutachten präsentiert Lösungsvorschläge fürein vereinfachtes, transparentes und berechenbares Switch-Verfahren.Zurzeit sind zu viele Akteure an der Entscheidung zur Entlassung vonWirkstoffen aus der Verschreibungs- in die Apothekenpflichtbeteiligt. Nur zweimal im Jahr können pharmazeutische Unternehmereinen Antrag stellen und werden nach Antragstellung nicht mehr amEntscheidungsprozess beteiligt. Zudem ist in den letzten Jahren auchdie Verfahrensdauer signifikant gestiegen."Laut Gutachten soll sich der Switch-Ablauf am Zulassungsverfahrenorientieren. Dabei ermöglicht eine beim Bundesinstitut fürArzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) angesiedelteEntscheidungsbefugnis eine klare, zeitlich berechenbare Bearbeitungder Anträge. Mit Maßnahmen wie der Umstellung auf einproduktbezogenes Verfahren sowie dem Schutz auf eingereichteUnterlagen lassen sich Switches auch erfolgreich im Markt umsetzen."Zurzeit gibt es zu wenig Anreize für pharmazeutische Unternehmereinen Switch zu beantragen.Denn der wirkstoffbezogene Prozess erlaubt es Wettbewerbern, ohnejeglichen Aufwand nach erteilter Genehmigung zeitgleich mit demAntragssteller in den OTC-Markt zu treten", sagt Kroth.Zentrale Akteure im Switch-Verfahren sind derArzneimittel-Hersteller, BfArM als zuständige Bundesoberbehörde, derbeim BfArM angesiedelte Sachverständigenausschuss fürVerschreibungspflicht, das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) undder Bundesrat. Das Verfahren startet in der Regel mit einem Antragdes Herstellers. Nach Prüfung und Bewertung durch verschiedenebeteiligte Organisationen steht am Schluss die Zustimmung desBundesrates.Bereits zum dritten Mal in Folge thematisiert der BAH das ThemaSwitch im Rahmen einer Konferenz mit Vertretern aus Ministerien,Behörden, Wissenschaft, Fachkreisen und Industrie.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zumBAH.Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deAleksandra RudnikReferentin Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-123rudnik@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell