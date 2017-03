Von Tante Emma, Transformers und dem Mitarbeiter der Zukunft - #EOA17@CeBIT (FOTO)

Aachen/Hannover (ots) -Was haben Tante Emma, Transformer und der Mitarbeiter der Zukunftgemeinsam? Sie treffen sich auf der CeBIT und gehen live online. Hörtsich unmöglich an, ist es aber nicht. Denn diese Themen behandelnExperten und Marktführer in Interviews, Vorträgen undPodiumsdiskussionen auf der Einfach Online Arbeiten (www.eoa17.de),live aus Halle 12, Stand F82 auf der CeBIT.Livestream auf YouTube, Facebook und www.eoa17.deLive aus den Video-Cubus sendet die EOA 5 Tage lang einprallvolles Programm mit Expertenvorträgen und Diskussionen zu denvielfältigen Themen der digitalen Welt. Morgen steht unter anderemTante Emma 4.0 und mit ihr der Kundenservice der Zukunft im Fokus.Die Frage, ob und wann Chefs zu Transformern werden müssen,beantwortet Kai Heddergott an Tag 3 und die Digitale Revolution stehtunter anderem bei Microsoft (www.microsoft.com ), neuwork(www.neu.work) und aixvox (www.aixvox.com) an Tag 4 und 5 auf demProgramm.Ebenso vielfältig, wie das Programm sind die Möglichkeiten, daranteilzunehmen. Messemüde Menschen werden sich freuen - Auch wenn die#EOA17 vor Ort auf der CeBit in Halle 12 ist, können sie ganz bequemvon zuhause oder unterwegs zuschauen.Die Livestreams von der EOA sind sowohl auf facebook(http://www.facebook.com/einfachonlinearbeiten/) als auch auf YouTube(http://www.youtube.com/channel/UCS7MCJ5X35tPqoTYJ_HOS-A) und dervirtuellen Messeplattform (http://eoa.6connex.com/event/eoa16/login)verfügbar.Jeder Kanal biete nicht nur die Möglichkeit, die Beiträgeanzusehen, sondern auch mit den Experten in Interaktion zu treten,Fragen zu stellen und zu diskutieren. Das ist gelebteDigitalisierung. Und für all diejenigen, die keine Zeit haben in denkommenden Tagen, stehen die Videos auch nach der CeBIT noch zumAnsehen bereit.Weitere Infos und Links: www.eoa17.deÜber aixvoxAls neutrale Kommunikations-Architekten und AachenerUnternehmensberatung entwickelt die aixvox GmbH moderne undnachhaltige Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen. Wir helfenunseren Geschäftspartnern bei der Integrierung neuer Technologiensowie zeitgemäßer Arbeitskonzepte und verbessern so deren interne-und externe Kommunikation langfristig - maßgeschneidert auf dieBedürfnisse der Kunden und der dazugehörigen Zielgruppe. Mit Hilfeunserer Workshops bieten wir Ihnen eine umfassende sowieprofessionelle Kommunikationsberatung. Durch unsere Publikationen,wie das Kompendium "Einfach Anders Arbeiten" oder den PRAXISTIPPSKundenkommunikation geben wir Branchenwissen und Experten-Know-howweiter und schaffen das Bewusstsein für die Möglichkeiten neuen undanderen Arbeitens. Mit innovativen Ideen und langjährigem Knowhowberaten wir zielgerichtet, um die Präsenz und den Erfolg vonUnternehmen nachhaltig zu steigern.www.aixvox.comwww.einfach-online-arbeiten.dePressekontakt:aixvox GmbHSimone RongenTel. +49.241.4133.148Email sr@aixvox.netOriginal-Content von: aixvox GmbH, übermittelt durch news aktuell