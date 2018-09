Von Tallinn nach Monaco - der Electric Marathon 2018 / 2.600-Kilometer-Rallye für Klimaschutz durch umweltfreundliche Automobilität und mehr Zusammenhalt zwischen europäischen Ländern

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Hamburg (ots) - +++ Prinz Albert II von Monaco wieder Schirmherrder Elektroauto-Rallye +++ In Deutschland findet die Rallye ab dem22.09.18 in acht Etappen-Städten statt +++ Insgesamt umfasst dieRoute Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Russland, Polen,Deutschland, Luxemburg und Frankreich mit Ziel Monaco +++Veranstaltungsland Estland ist Vorreiter in Sachen Umweltschutz undElektromobil-InfrastrukturPrinz Albert II von Monaco und der Honorarkonsul von Monaco inEstland, Jüri Tamm, laden wieder zur Europa-Rallye: Ursprünglich inden 1930er Jahren gegründet, wurde das Wettrennen mit nachhaltigenund klimaschonenden Fahrzeugen 2011 von beiden wieder auf die Straßegeschickt, mit einer entscheidenden Veränderung gegenüber damals:Ausschließlich Elektrofahrzeuge durften an den Start gehen. Diegemeinsame Idee war, die Entwicklung ressourcenschonender undumweltverträglicher Technologien im europäischen Sektorvoranzutreiben, das Bewusstsein für die Verlässlichkeit modernerElektrofahrzeuge zu stärken, und das im Zuge einer größeren Vision:innovative und ethisch verträgliche Lösungen gegen den Klimawandel zufinden und zu fördern. Immerhin legen die E-Autos beim "ElectricMarathon" bis zu 400 Kilometer ohne Aufladestopp zurück.Die teilnehmenden Teams werden nicht nach Schnelligkeit bewertet,sondern nach der Genauigkeit, mit der sie die vorgegebene Zeit einesvorausfahrenden "Taktgeber"-Autos einhalten. Acht Etappen umfasst dieDeutschland-Tour. Sie beginnt am 22. September in Peenemünde undverläuft dann über Greifswald, Rostock, Hamburg, Göttingen, Kassel,Bad Hombug und Trier. In Deutschland startet die Route mit einemfulminanten Auftakt beim 25. Jubiläum des Usedom Music Festival, mitdem estnischen Stardirigenten Kristjan Järvi und seinem Baltic SeaPhilharmonic Orchester. Am 24. September dann begrüßt SchirmherrPrinz Albert II von Monaco in Hamburg die Teams und gratuliert demEtappensieger im Rahmen der Hamburger Klimawoche.Veranstalter ist Estland. Das estnische Team von "InvestEstonia"wird von der Volkswagen Financial Services AG mit einem E-Golf undeiner Charge&Fuel Card als Lademedium ausgestattet, um dieDeutschlandstrecke über alle acht Etappen mitzufahren. Estland giltals europäischer Vorreiter bei digitalen Innovationen und neuenTechnologien - vor allem auch unter dem Aspekt Klima- undUmweltschutz. Estland führte als erstes Land eine vom Staat inAuftrag gegebene landesweite Infrastruktur für Elektrofahrzeuge ein,derzeit verfügt das Land mindestens alle 60 km über eine Ladestation- dies ist das größte nationale Ladenetz Europas."Die Rallye ist für Estland eine gute Gelegenheit, um für seinevielfältigen Vorteile und die guten, wirtschaftlichen Bedingungen alsPartnerland für deutsche Unternehmen zu werben. Einige unsererLösungen wurden bereits in Deutschland umgesetzt, so fahrenbeispielsweise die rollenden Lieferroboter von Starship Technologiesdurch Hamburgs Straßen und die deutsche Automobilindustrie profitiertvon den Superkondensatoren des estnischen Unternehmen SkeletonTechnologies, die mit nahezu sofortigem Wiederaufladen und einer sehrlangen Lebensdauer bestechen. Wir Esten sind sehr kreativ undbesonders umweltbewusst. Ich freue mich, persönlich an dieser Rallyeteilnehmen zu können und als Fahrerin für das estnische Team amSteuer zu sitzen", so Riina Leminsky, Leiterin der estnischenWirtschaftsförderung für die DACH-Region, die als Teilnehmerin alledeutschen Etappen befährt.Die Etappen im Überblick:22. September Peenemünde (Usedom Music Festival mit StardirigentKristjan Järvi)23. September Greifswald23. September Rostock24. September Hamburg (Im Rahmen der Klimawoche begrüßt SchirmherrPrinz Albert II von Monaco die Teilnehmer)24. September Göttingen24. September Kassel25. September Bad Homburg25. September TrierWeitere Informationen:- Electric Marathon 2018 www.electricmarathon.com- Wirtschaftsstandort Estland www.investinestonia.com- Reiseziel Estland www.visitestonia.comPressekontakt:Riina LeminskyLeiterin Deutschland, Österreich, SchweizWirtschaftsförderung Estlands / Enterprise EstoniaKleine Reichenstraße 620457 HamburgMobil: +49 (0)162/934-5682Email: hamburg@estonia.euOriginal-Content von: Enterprise Estonia, übermittelt durch news aktuell