Von der Suche bis zum Renovieren: Immowelt Group präsentiert auf der dmexco 2017 Rundum-Sorglos-Paket

Nürnberg (ots) - Wohnungssuche, Umzug, Malerarbeiten: Die ImmoweltGroup präsentiert sich auf der dmexco 2017 in Köln als idealerWerbepartner für den kompletten Wohn- und Immobilienbereich / EnormeReichweite im deutschsprachigen Raum: Die Portale der Immowelt Groupverzeichnen insgesamt 50 Millionen Visits pro Monat / Mehr als300.000 qualifizierte Beratungen und 12 Jahre Erfahrung:umzugsauktion.de punktet als attraktiver WerbeträgerQualitativ hochwertige Produkte und attraktive Zielgruppen: Aufder dmexco, der internationalen Leitmesse für die digitaleWirtschaft, präsentiert sich die Immowelt Group mit ihrenvielseitigen Portalen als perfekter Werbepartner rund um das ThemaWohnen. Mit 50 Millionen Visits pro Monat verfügen die Portale übereine enorme Reichweite. "Wir bieten unseren Werbekunden einRundum-Sorglos-Paket für den Wohn- und Immobiliensektor. Dabeibegleiten wir unsere Kunden auf der kompletten Reise bis zurTraumimmobilie, angefangen bei der Suche bis hin zum Einzug in dasneue Zuhause", sagt Matthias Gebhardt, Head of Business Development &Media Sales bei Immowelt Hamburg.Das Aushängeschild der Immowelt Group sind immowelt.de undimmonet.de. Zusammen mit immowelt.at und immowelt.ch gehören sie zuden führenden Immobilienportalen im deutschsprachigen Raum. Um denTraffic der Immowelt-Portale weiter zu erhöhen, startete Anfang 2017die Markenkampagne "immo erst zu Immowelt". Seitdem sorgt sie fürgroße mediale Aufmerksamkeit. Highlight der Kampagne ist dasCo-Sponsoring der RTL-Live-Übertragungen der WM-Qualifikationsspiele2017.Customer Journey: Nach der Suche kommt der UmzugDie erhöhte Präsenz in den Medien führt dazu, dass immer mehrMenschen auf den Portalen der Immowelt Immobilien suchen undWerbeanzeigen noch höher frequentiert werden. Sogar nach der Suchebietet die Immowelt Group das perfekte Vermarktungsumfeld: Auf demPortal umzugsauktion.de können Interessenten kostenfrei undunverbindlich eine Anfrage einstellen und erhalten anschließendAngebote von qualitätsgeprüften Umzugsunternehmen. "Dichter kommt manan Umziehende, die sich in der Regel in einer großen Investitions-und Umbruchsphase befinden, nicht heran. Mehr als 300.000qualifizierte Beratungen und 12 Jahre Erfahrung verhelfen zuindividuellen Konzepten beispielsweise für Energieversorger oderTelekommunikationsanbieter", erklärt Matthias Gebhardt.Ein Stand, viele ZielgruppenRenommierte Hausbauer, Banken oder Media-Agenturen erreichenmithilfe der Immowelt Group attraktive und konsumfreudigeZielgruppen. Das Fachportal bauen.de richtet sich an Bauherren,Eigenheimbesitzer oder Renovierer. Neben Hauskatalogen und einemProspektservice werden zahlreiche Ratgebertexte rund um das ThemaHaus angeboten. Bei malervergleich.de finden User den Profi fürWandarbeiten aller Art - ob Malern, Verputzen oder Tapezieren.Zu finden ist die Immowelt Group am 13. und 14. September auf derdmexco in Halle 8 / Stand B 18.Weitere Informationen zum Stand der Immowelt Group auf der dmexcofinden Sie auf www.immowelt-media.de/dmexco.Diese und weitere Pressemitteilungen der zur Immowelt Groupgehörenden Unternehmen finden Sie im Pressebereich unterwww.immowelt-group.com.Über die Immowelt Group:Die Immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für dieImmobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind diedrei Immowelt-Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchtenImmobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweizgehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wieumzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. ZweitesHauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für dieImmobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernenImmobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten derBranche zählen. An den neun Standorten arbeiten über 500 Mitarbeiter.An der Immowelt Group ist die Axel Springer SE mehrheitlichbeteiligt.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deJan-Carl Mehles+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell