Von der Straße zu den Sternen: Manuel Charr verteidigt seinen WM-Titel im Schwergewicht gegen Fres Oquendo - das Heimspiel in Köln am 29. September live und exklusiv auf Sky Select

Unterföhring (ots) -- Der Kampf in Köln am Samstag, 29. September ab 21.00 Uhr liveund exklusiv auf Sky Select für alle Sky Kunden bestellbar- Wolff-Christoph Fuss und Ulli Wegner kommentieren den Kampf amRing, Florian Bauer und Britta Hofmann berichten aus der Halle- Den Vorkampf des Münchener Schwergewichtlers Michael Wallischzeigt Sky neben der Übertragung auf Sky Select bereits ab 20.45 Uhrauch im Free-TV auf Sky Sport News HD, Heiko Mallwitz kommentiert- Ausführliche Informationen zur Bestellung und zum Kampf untersky.de/boxenVon der Straße zu den Sternen: Im vergangenen November hat sichManuel Charr mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft im Schwergewichtseinen großen Traum erfüllt. Nachdem ihm zuvor bereits dasKarriereende gedroht hatte, ist der 33-jährige Kölner ganz obenangekommen - doch sein weg soll damit noch lange nicht am Ende sein.Den nächsten Schritt will er am Samstag, 29. September machen, wenner vor heimischem Publikum in Köln seinen WBA-Gürtel gegen FresOquendo verteidigt.Sky überträgt den WM-Kampf in der LANXESS Arena live und exklusiv.Bei Bestellung des Select Tickets können Sky Kunden ab 21.00 Uhr livedabei sein. Gegner Fres Oquendo (37 Siege, 8 Niederlagen) ist keinunbeschriebenes Blatt, konnte sich den Traum vom WM-Titel in bislangdrei Versuchen aber noch nicht erfüllen. Gegen Manuel Charr (31Siege, 4 Niederlagen) will der 45-jährige Puerto Ricaner die wohlletzte Chance seiner Karriere nutzen.Erst Topspiel, dann Heimspiel - Wolff-Christoph Fuss kommentiertden KampfDen Kampf Manuel Charrs als Weltmeister vor heimischem Publikumwird Wolff-Christoph Fuss kommentieren. Es wird sein zweiter Einsatzan diesem Abend sein. Bereits ab 18.30 Uhr kommentiert er das"Krombacher Topspiel der Woche" in der Bundesliga zwischen Bayer 04Leverkusen und Borussia Dortmund (auf Sky Sport Bundesliga 1 HD).Nach Abpfiff wird er den Platz auf der Tribüne der BayArena gegen denam Ring in der LANXESS Arena tauschen. Dort wird Trainer-Legende UlliWegner als Co-Kommentator an seiner Seite im Einsatz sein.Darüber hinaus ist Florian Bauer als Moderator vor Ort, BrittaHofmann geht in der Halle auf Stimmenfang.Der Vorkampf mit Michael Wallisch auch im Free-TV auf Sky SportNews HDBevor es für Manuel Charr ernst wird, steht mit Michael Wallischein deutscher Schwergewichtler im Ring. Der 32-jährige Münchenerkonnte alle seiner bislang 19 Karrierekämpfe gewinnen. Sein Gegnerist der 34-jährige Victor Emilio Ramirez aus Argentinien, der 22seiner 27 Profikämpfe gewinnen konnte.Der Vorkampf wird neben der Übertragung auf Sky Select auch imFree-TV auf Sky Sport News HD live ausgestrahlt. Übertragungsbeginnist dort bereits um 20.45 Uhr. Kommentator des Kampfes ist HeikoMallwitz.Charr gegen Oquendo bei Sky Select bestellenBis Freitag, 28. September kann das Select Ticket (Bestellnummer:131) für den Kampfabend entweder online unter sky.de/boxen odertelefonisch unter 0180 6 55 44 33 (0,20 EUR/Anruf aus dem dt.Festnetz, 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz) zum Preis von 12 EURbestellt werden. Danach beträgt der Preis 15 EUR. Neben demHauptkampf zwischen Manuel Charr und Fres Oquendo wird auch derVorkampf des deutschen Schwergewichtlers Michael Wallisch liveübertragen. Bei Bestellung des Tickets wird die HD-Übertragung aufSky Sport 3 HD automatisch freigeschaltet.