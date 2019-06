Von Storch: Das Jüdische Museum Berlin braucht einen personellen Neuanfang - und zwar sofort

Berlin (ots) - Das Jüdische Museum Berlin genoss einmal einenhervorragenden Ruf als eine renommierte jüdische Institution. Es istdas traurige Verdienst des Direktors Peter Schäfer und seiner Chefin,Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die Reputation des Museumskomplett verspielt zu haben. Unter Schäfer zeigte das Museum nichtnur einmal seine Nähe zur antisemitischen BDS-Bewegung. Spätestensseit Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden inDeutschland, am Dienstag getwittert hat "Das Maß ist voll. DasJüdische Museum Berlin scheint gänzlich außer Kontrolle geraten zusein. Unter diesen Umständen muss man darüber nachdenken, ob dieBezeichnung ,jüdisch' noch angemessen ist", ist Monika Grütters zueinem personellen Neuanfang aufgefordert.Dazu teilt die stellvertretende Vorsitzende undAntisemitismusbeauftragte der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag,Beatrix von Storch, mit:"Das Jüdische Museum hat unter der Leitung von Peter Schäfer einenmassiven Ansehensverlust erlitten, durch mangelnde Abgrenzung von derBDS-Bewegung, durch den Empfang eines Vertreters des iranischenRegimes und die völlig einseitige Ausstellung "Welcome to Jerusalem".Diese Instrumentalisierung des Jüdischen Museums zur Verbreitungantiisraelischer Positionen hat auch dem Ansehen Deutschlandsschweren Schaden zugefügt.Um die frühere Reputation des Museums als einem zentralen Ortjüdischer Geschichte und Kultur wieder herzustellen, ist einRücktritt von Peter Schäfer unausweichlich. Die Bundesbeauftragte fürKultur und Medien Monika Grütters hat das Verhalten derMuseumsleitung zu lange gerechtfertigt und toleriert.Ich fordere Frau Grütters auf, sich dazu öffentlichunmissverständlich zu erklären und auf die Ablösung von Herrn Schäferhinzuwirken. Wenn Monika Grütters als Stiftungsvorsitzende dazu nichtdie Kraft aufbringt, sollten sie auch für sich als Mitglied derBundesregierung die Konsequenzen ziehen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell